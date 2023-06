Woman With IV and Bottle Seen in Train: आप दिल्ली मेट्रो में तो तरह-तरह के अजीबोगरीब नज़ारे देख चुके हैं. लोग नाचने-गाने से लेकर नहाने-धोने और बिकिनी पहनकर भी मेट्रो में सफर कर चुके हैं. हालांकि आज हम आपको दिल्ली मेट्रो के बजाय चीन में शंघाई सबवे के ऐसे सीन के बारे में बताएंगे, जो इससे बिल्कुल उलट है. यहां एक लड़की की तस्वीरें वायरल हो रही हैं,

चीनी सोशल मीडिया पर इस लड़की की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें उसे बिजी सबवे में एक साथ में ग्लूकोज़ की बोतल टांगे हुए देखा जा सकता है. उसके दूसरे हाथ में आईवी लगा हुआ है और उसे लगातार ड्रिप चढ़ रही है. ये तस्वीर शंघाई की बताई जा रही है, जहां ये लड़की तबियत पूरी तरह से ठीक नहीं होने के बाद भी अपने ऑफिस जाती हुई दिख रही है. लोगों ने इसे चीन के शहरों में रहने का संघर्ष करार दिया है.

बुखार से उठकर चल पड़ी दफ्तर

साउथ चाइना मॉर्निंग पो्ट की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की को एक व्यस्त सबवे में रात 10 बजे इस तरह देखा गया था. लड़की के वीडियो को किसी शख्स ने चाइनीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Douyin पर डाला था. उसका कहना है कि पहले उसे लगा कि लड़की ड्रिंक बॉटल लिए हुए है, लेकिन बात में दिखाई दिया कि उसकी नसों में आईवी है और ये एक फ्लुइड बॉटल है. लड़की की पहचान हो चुकी है और वो शंघाई में अपना डांस स्टूडियो चलाती है. चूंकि उसका बिजनेस नया है, ऐसे में वो बुखार की वजह से ज्यादा दिन तक घर पर नहीं रह सकती थी.

20 किलोमीटर का सफर यूं ही किया

चूंकि उसका काम नया है, ऐसे में उसकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो टैक्सी से आना जाना कर सके. घर से उसके स्टूडियो की दूरी 20 किलोमीटर है और अभी स्टूडियो में कोई स्टाफ भी नहीं हायर किया गया है. ऐसे में लड़की बीमारी की हालत में भी बिस्तर से उठकर अपने स्टूडियो जाती है. वो रात 10 अस्पताल जाकर आईवी लेती है और सुबह 2 बजे तक ड्रिप खत्म हो जाती है. चूंकि लड़की मेडिसिन की पढ़ाई कर चुकी है, ऐसे में वो इसे खुद ही लगा भी लेती है.