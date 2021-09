शराब पीकर ऑफिस पहुंची थी महिला, पहले कंपनी ने नौकरी से निकाला, फिर देना पड़ा लाखों का मुआवज़ा

किसी भी दफ्तर में शराब पीकर कर्मचारी का ऑफिस आना शायद ही बर्दाश्त किया जाए. कुछ ऐसा ही स्कॉटलैंड (Scotland) के एडिनबर्ग (Edinburgh) में भी हुआ. यहां एक कंपनी ने महिला कर्मचारी को शिफ्ट से 9 घंटे पहले शराब पीने (Woman Drinks Alcohol Before Going To Office) के चलते नौकरी से निकाल दिया. जब महिला इस मामले को लेकर कोर्ट में पहुंची, तो बाद में उसी कंपनी ने महिला को लाखों का हर्जाना दिया.

ये अजीबोगरीब घटना (weird ) मालगोर्जाता क्रोलिक (Malgorzata Krolik) नाम की महिला के साथ हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला एक फैक्ट्री में काम करती थी. जब वो अपने दफ्तर पहुंची, तो उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी. उसने अपनी दोपहर 2 बजे की शिफ्ट से 9 घंटे पहले सुबह 5 बजे शराब पी ली थी.

कंपनी ने महिला को नौकरी से निकालामहिला कर्मचारी का ऑफिस में शराब पीने के 9 घंटे बाद पहुंचना कंपनी को नागवार गुजरा. कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक यहां ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारी शराब नहीं पी सकते. शराब के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी वाली कंपनी ऐसा करने पर कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है. चूंकि महिला को अपनी शिफ्ट के बारे में पता था, फिर भी वो उस दिन शराब पीकर फैक्ट्री में आई थी, इसलिए उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा. हालांकि इसके बाद जो हुआ, वो बेहद अजीब था.

कोर्ट ने महिला को दिलवाया मुआवज़ामहिला 11 साल से कंपनी में काम कर रही थी. उसे ब्रीफिंग के दौरान मैनेजर ने पूछा था कि उसने शराब पी थी? जिसका जवाब हां में मिलने के बाद ही उसे नौकरी से निकालने का फैसला किया गया. हालांकि महिला ने नौकरी से निकाले जाने के बाद कानून का सहारा लिया. जब वो इस मामले को लेकर कोर्ट में शिकायत करने पहुंची, तो फैसला उसके पक्ष में आया. कोर्ट ने कंपनी की तरफ से महिला को 5000 यूरो यानि करीब 4 लाख 33 हजार 204 रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाने का आदेश दिया. इसके बाद महिला को उसी कंपनी से ये रकम मिली, जिसने उसे शराब पीने के लिए नौकरी से निकाला था.