लड़कियों के साथ डेट पर पहुंचा विशालकाय सांप, थाली से ही शेयर करने लगा खाना, देखिए Video

Women came to restaurant with colorful snake: सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियो वायरल (Viral Video Of Snakes) होते रहते हैं. कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हे देखकर हम दंग रह जाते हैं और कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो (Snake Shows Stunt) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप एक सांप को दो लड़कियों के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करते देख सकते हैं.

सोशल मीडिया पर एक विशालकाय सांप का वीडियो लोगों के होश उड़ा रहा है, जो दो लड़कियों के साथ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में बैठा है. वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोग दंग हो रहे हैं. वीडियो में दो लड़कियां एक विशालकाय सांप के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट पहुंची हैं, जो अपने साथ सांप को टेबल पर बिठाए हुए हैं.

लड़कियों के साथ डेट पर पहुंचा सांप

वायरल हो रहे इस वीडियो में इस पालतू जीव को देखकर आप भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे. वीडियो में एक रंग-बिरंगा सांप दो लड़कियों के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़कियां खुद जिस टेबल पर बैठी हैं, उसी पर सांप भी मजे से बैठा हुआ है और लड़कियों के हाथ से खाना खा रहा है. लड़की अपने हाथ से चॉप्स स्टिक की मदद से सांप को बिना डरे खाना खिला रही है और सांप भी उसे खूब एंजॉय कर रहा है.

वायरल हो गया वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को ilhanatalay नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे देखकर लोग चौंक रहे हैं. इस वीडियो को अब तक 13 करोड़ से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि 73 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.