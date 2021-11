पति की लंबी उम्र के लिए विधवा बनकर रहती हैं सुहागिनें, 16 श्रृंगार करना मानती हैं अपशगुन

Weird Tradition : अब तक आपने सुना होगा कि पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर भरती हैं, चूड़ियां पहनती हैं और सुहाग का श्रृंगार (Make up of married women) करती हैं. हालांकि हमारे देश में ही एक समुदाय (Gachwaha Community) ऐसा भी है, जहां सुहागिन महिलाएं विधवाओं (Married women live like widows) जैसा जीवन जीती हैं. कहा जाता है कि वे पति की लंबी उम्र की कामना में ऐसा करती हैं. चलिए आपको बताते हैं इस अजीबोगरीब रिवाज़ के बारे में.