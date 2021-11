Weird: इंसान की मूंछों से बना दुनिया का पहला सूट, पहनना छोड़िए देखकर ही आ जाएगी घिन !

Suit Made of Men’s Mustache : आपने दुनिया (Weird Things Around The World) में अलग-अलग तरह के फैब्रिक (Unique Fabric) देखे होंगे. कुछ अलग करने चक्कर में अजीबोगरीब कपड़े (Bizarre Outfits) पहने हुए लोगों को देखा होगा. हालांकि आज हम आपको जिस अनोखे सूट (Suit Made of Men’s Mustache Hair) के बारे में बताने जा रहे हैं, वो इससे पहले आपने न तो देखा होगा न ही सुना होगा. ऑस्ट्रेलिया (Australia Fashion) में पुरुषों के कपड़े बनाने वाली कंपनी पोलिटिक्स ( Politix Menswear Brand) ने इंसान की मूछों के बाल से बना हुआ एक सूट तैयार किया है.