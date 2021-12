धूमधाम से खोला गया था दुनिया का पहला हवा में लटका स्विमिंग पूल, बिजली बिल आते ही हुआ बंद

दुनिया का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल (World's First Floating Swimming Pool) उद्घाटन के मात्र 8 महीने बाद ही अब बंद होने जा रहा है. इस पूल के बंद होने की वजह बना इसका बिजली का बिल (Pool To Close Due To Expensive Bill). जी हां, बिल का अमाउंट देखने के बाद इसे खोलने वाले ने सीधे इस बंद करने की घोषणा कर दी.