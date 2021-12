दुनिया का पहला आइस स्केटिंग करने वाला डॉग, कभी सड़कों पर भटकता था आवारा, अब बना स्टार

World's first Ice Skating Dog : इंसान ही नहीं कई बार जानवरों की भी पहचान करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है. अगर उन्हें पारखी नज़र मिल जाए तो डॉग भी स्टार (Labrador Dog Benny) की तरह चमक सकते हैं. हम आपसे ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 8 साल के लेब्राडोर डॉग को कुछ महीने पहले एक महिला ने शेल्टर (Adopted Dog Became Celebrity) होम से गोद लिया था. उस वक्त काफी बीमार और कमज़ोर डॉग आज दुनिया का पहले आइस स्केटिंग करने वाला डॉग (First Ice Skating Dog) बन चुका है.