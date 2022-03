दुनिया की पहली 'Infinity Train', ईंधन नहीं खुद धरती की ताकत से चलेगी रेल !

Train Can Recharge Itself : ऑस्ट्रेलिया में ऐसी ट्रेन (Infinity Train) बनाई जा रही है, जिसमें डीज़ल, कोयला या किसी और ईंधन का इस्तेमाल नहीं होगा और ट्रेन खुद को धरती की एनर्जी से चार्ज (Train Can Recharge with Gravity) कर लेगी.