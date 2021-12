यहां सरकारी काम-काज में इस्तेमाल नहीं होते कागज़, हर साल बचते हैं करोड़ों रुपये

World's first paperless government : पर्यावरण संरक्षण (Environment Protection) के लिए पेड़ों की कटाई रोकने (Saving Trees ) पर तमाम तरह के भाषण और आर्टिकल हम पढ़ और सुन चुके हैं. अब दुनिया में एक देश (World's first paperless government ) ऐसा भी है, जिसने पूरी तरह कागज का इस्तेमाल बंद कर दिया है. यहां कागज पर कोई काम नहीं होगा. दुबई सरकार के इस फैसले से पर्यावरण को तो फायदा पहुंचेगा ही, सरकार भी हर साल करोड़ों रुपये की सीधी बचत (Dubai Saving Money by not using Papers ) कर सकेगी.