100 साल से बंद पड़ा है रहस्यमयी घर, देखा सबने, लेकिन रहने कोई नहीं गया !

World's Loneliest House : दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी (Mysterious Places Around The World) जगहें हैं, जिनके बारे में लोगों को पता होता है, लेकिन वहां जाकर बसने (Empty Home for 100 Years) की हिम्मत किसी की नहीं होती है. ऐसी ही एक जगह है 9000 फीट (House on 9000ft above) की ऊंचाई पर. इटली (Italy News) के डोलोमिट माउंटेंस (Dolomite Mountains) में चट्टानों के बीच एक ऐसा घर बना हुआ है, जहां पिछले 100 सालों से कोई नहीं गया. आइए आपको बताते हैं इस अनोखी जगह के बारे में.