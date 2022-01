दुनिया का सबसे महंगा रेस्टोरेंट, यहां खाने का रेट सुनकर ही भर जाएगा पेट !

खाने के लिए रेस्टोरेंट (Best Restaurant Around The World) के मामले में सबकी अपनी पसंद होती है. कुछ लोगों को महंगे रेस्तरां में बैठकर खाना पसंद होता है, तो कुछ लोगों को सिर्फ खाने के स्वाद से मतलब होता है, चाहे वो ढाबे पर ही मिल रहा हो. क्लास इंटीरियर और महंगे होटल के शौकीन लोगों को स्पेन का सब्लीमोशन रेस्टोरेंट (SubliMotion Restaurant) ज़रूर याद रखना चाहिए, जिसमें खाने की कीमत (World’s Most Costly Restaurant) लाखों में होती है.

महंगे खाने के लिए मशहूर सब्लीमोशन रेस्टोरेंट स्पेन के इबिसा आइलैंड में बना हुआ है और इसे मिशेलिन ट्रैवेल गाइड ने दुनिया का सबसे महंगा रेस्टोरेंट घोषित किया है. यहां एक वक्त के खाने का खर्च प्रति व्यक्ति 2000 डॉलर यानि भारतीय मुद्रा में करीब 1 लाख 29 हज़ार तक होता है. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इतना महंगा है इस रेस्टोरेंट का खाना.

एक्वेरियम में बना हुआ है रेस्टोरेंट

सब्लीमोशन रेस्टोरेंट (SubliMotion Restaurant) में वर्चुअल रियलिटी (Virtual Reality) और लाइट एंड साउंड (Light and Sound Show) के माध्यम से कभी भी इंटीरियर को बदला जा सकता है. यहां कभी अंतरिक्ष तो कभी रोमन कोलेसियम में बैठकर खाना खाने का आनंद लिया जा सकता है. इस रेस्टोरेंट का खाना तो लाजवाब है ही, यहां के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्क्रिप्ट राइटर्स की पूरी टीम होती है, जो आने वाले कस्टमर्स के लिए तरह-तरह की थीम डिज़ाइन करती रहती है. ये रेस्टोरेंट एक्वेरियम (Aquarium Restaurant) में बना हुआ है, जिसकी वजह से इसे खास माना जाता है.

ये भी पढ़ें- घर का महंगा किराया देख तंबू गाड़कर रहने लगा कपल, चूल्हे पर बनाते हैं खाना !

गर्मियों में कुछ महीने के लिए खुलता है रेस्टोरेंट

अपने महंगे रेट के लिए मशहूर रेस्टोरेंट सिर्फ गर्मियों में ही खोला जाता है, वो भी कुछ महीनों के लिए. पूरे रेस्टोरेंट में सिर्फ 12 लोगों के लिए ही खाने की व्यवस्था है. साल 2014 में खुला ये रेस्टोरेंट हार्ड रॉक होटल में स्थित है. ये 1 जून से 30 सितंबर तक खुला रहता है, जो यहां आने वालों को खाने के लिए वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स भी देता है, जो उनके एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाता है.