रास्ता नहीं भूल-भुलैया कहिए ! अगले ही मोड़ पर भूल जाएंगे, कहां से चले थे हम ...

Amazing Places Around The World : दुनिया में सैकड़ों देश हैं और यहां पर चीज़ें अपने हिसाब से बनाई गई हैं. खास तौर ट्रैफिक नियमों और रास्तों के डिज़ाइन की बात करें तो हर जगह अलग-अलग तरह से इन्हें बनाया गया है. हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो अक्सर अपनी गाड़ियां साथ ले जाते हैं, लेकिन आज हम आपको जिस रास्ते (World’s Most Difficult Overpass) के बारे में बताने जा रहे हैं, वहां अगर लोकल ड्राइवर नहीं लिया तो आपने लौटने की गारंटी ( Huangjuewan Overpass) कोई नहीं ले सकता.

इस रास्ते को इस तरह बनाया गया है कि कोई अजनबी आदमी शायद ही इससे गुजरने के अगले मोड़ तक भी ये याद रख सकेगा कि वो कहां से चला था? तभी तो इसे दुनिया का सबसे मुश्किल रास्ता कहा जाता है. चीन के चॉन्गक्विंग में बना Huangjuewan Overpass बोलने में जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है यहां से आना-जाना. इस ओवरपास में इतने मोड़ हैं कि इंसान का सिर चकरा जाएगा.

दुनिया का सबसे मुश्किल रास्ता

Huangjuewan Overpass की तस्वीरें अक्सर इंटरनेट पर वायरल होती रहती हैं. 5 साल पहले जब इसकी पिक्चर्स दुनिया भर में लोगों ने देखीं तो वे हैरान रह गए. ड्राइविंग करने वालों के लिए ये अविश्वसनीय था कि कोई यहां से गुजरता भी होगा. इस पूरे ओवरपास में 20 रैंप्स हैं, जो इंटरवाइंड हैं. 5 अलग-अलग लेवर है, जो 3 एक्सप्रेसवेज़ से जुड़ते हैं. अगर कोई अनाड़ी ड्राइवर है, तो यहां से निकल पाना उसके बस की बात नहीं है और एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर्स के लिए भी ये टेढ़ी खीर है. ओवरपास की तस्वीरें देखकर ही आपके हाथ-पांव फूल जाएंगे, हालांकि डिज़ाइनर्स का कहना है कि ये दिखने में जितना मुश्किल है, वास्तव में उतना नहीं है.

जीपीएस सिस्टम पर भी नहीं कर पाएंगे भरोसा

साल 2017 में इस ओवरपास का काम पूरा हुआ था. इसकी प्लानिंग में इंजीनियर्स को 5 साल लग गए थे, जबकि इसे बनाने में कुल 7 साल का वक्त लगा. हुआंगजुएवान ओवरपास को दुनिया में आर्किटेक्चर के कुछ सबसे आश्चर्यजनक नमूनों में जाना जाता है. पीपुल्स डेली से बात करते हुए लियु बांगजुन बताते हैं कि ओवरपास में बने 20 रैंप रास्ता ढूंढना आसान बना देते हैं. चूंकि इससे 3 एक्सप्रेस वे जुड़ते हैं, इसलिए ज्यादा रैंप्स बनाकर ड्राइवर्स को सुविधा दी गई है. अगर वे गलत लेन में चले गए हैं तो उन्हें 10 मिनट में वापस लौटने का ऑप्शन मिल जाता है और साइन भी लगाए गए हैं. वैसे चीन अपने आर्किटेक्चर और अजीबोगरीब ओवरपास के लिए मशहूर है, जिसमें से ये ओवरपास सबसे मुश्किल है.