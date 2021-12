30 लाख में बिक रहा है एक स्पेशल स्वेटर, जानिए इसमें क्या है ऐसा खास...

World's Most expensive Christmas Jumper : दुनिया में कुछ ऐसी नायाब चीज़ें (Most Expensive Things) भी बनती हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने से कहीं ज्यादा खास होता है, उन्हें अपने पास संभालकर रखना. इस वक्त कुछ ऐसा ही एक स्वेटर सेल (Christmas jumper worth 30 lakhs) के लिए रखा गया है, जिसकी कीमत में आप एक फ्लैट ले सकते हैं. अब स्वेटर अगर इतना महंगा है, तो उसमें कुछ तो खास होगा ही. चलिए हम आपको बताते हैं इस स्वेटर ( Most Expensive Festive Garment) में ऐसा क्या अनोखा है, जो इसकी कीमत आसमान छू रही है.