ये है दुनिया की सबसे महंगी फ्रेंच फ्राइज़, एक प्लेट की कीमत में हो जाएगा 10 लोगों का डिनर !

फ्रेंच फ्राइज़ छोटी-मोटी पार्टी से लेकर खाने में भी स्टार्टर के तौर पर परोसी जाती है. ये डिश स्वादिष्ट होने के साथ-साथ वाजिब दाम में मिल जाती है. यही वजह है कि इसकी डिमांड कम नहीं होती. फैंसी स्नैक्स की लिस्ट में फ्रेंच फ्राइज़ (The Most Expensive French Fries) को न्यू यॉर्क में मौजूद एक रेस्टोरेंट में इतना महंगा (World’s Most Expensive French Fries) बेचा जा रहा है कि इसके एक पोर्शन की कीमत में फैमिली डिनर आराम से निपट जाएगा.

बीच में ये डिश रेस्टोरेंट की मेन्यू लिस्ट से गायब हो गई थी, लेकिन एक बार फिर ये अपनी उसी कीमत और क्वालिटी के साथ लौट आई है. न्यूयॉर्क (United States News) में मौजूद Serendipity Restaurant में फ्रेंच फ्राइज़ के एक पोर्शन की कीमत 200$ यानि भारतीय मुद्रा में 15,800 रुपये रखी गई है. ये दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती फ्रेंच फ्राइज़ (French Fries) है, जिसका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Records) में दर्ज किया गया है.

क्या खास है 15,800 रुपये की फ्रेंच फ्राइज़ में ?

इस खास डिश को बनाने के लिए महंगे और हाई क्वालिटी के आलू का इस्तेमाल किया गया है. Vintage 2006 शैंपेन, जे ली ब्लैंक फ्रेंच शैंपेन विनेगर, ट्रफल सॉल्ट, ट्रफल ऑयल, खास किस्म की चीज़, बटर के साथ-साथ इस पर 23 कैरेट के एडिबल गोल्ड की डस्टिंग की जाती है. इतना सब कुछ करने के बाद सोने के दाम वाली गोल्डेन फ्रेंच फ्राइज़ तैयार होती है. रेस्टोरेंट में इस जेब खाली कर देने वाली फ्रेंच फ्राई की वापसी 13 जुलाई को हो रही है, जो अमेरिका में National French Fry Day के तौर पर जाना जाता है.

वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज डिश का नाम

इस अनोखी फ्रेंच फ्राइज़ का नाम ‘Crème dela Crème Pommes Frites’ है. जब इसकी कीमत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लोगों ने सुनी तो उनके होश उड़ गए. उन्होंने साल 2021 में इसे दुनिया की सबसे महंगी फ्रेंच फ्राइज़ घोषित किया और इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला. दिलचस्प बात ये है इसी रेस्टोरेंट में सबसे महंगी डेज़र्ट भी परोसी जाती है, जिसकी कीमत $25,000 यानि 19 लाख रुपये रखी गई है. इन डिशेज़ को अपने स्वाद से ज्यादा पहचान ऊंची कीमत की वजह से मिल चुकी है.