Weird: दुनिया का सबसे महंगा बकरा ! कीमत सुनकर घूम जाएगा दिमाग

World's Most Expensive Goat : दुनिया में लोगों को तरह-तरह के जानवर (Pet Animals In The World ) पाले जाते हैं. कुछ जानवरों की कीमत कम होती है, जबकि कुछ जानवर इतने महंगे (Most Expensive Animals) बिकते हैं कि हम कीमत जानकर ही सदमे में आ जाएं. इसी सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया (Australia News) के अंदर एक ऐसा बकरा (Most Expensive Goat) भी है, जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि अपनी साल भर की सैलरी लगाकर भी आम आदमी शायद ही इसे खरीद पाए. मराकेश (Marrakesh) नाम के इस बकरे को हाल ही में बेचा गया है और इस बार इसकी कीमत सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा.