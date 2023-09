74 लाख रुपये का है ये 1 कीड़ा, कहीं भी मिले तो तुरंत पकड़ लें, चमक जाएगी आपकी किस्मत!

बहुत से लोग पेट लवर्स होते हैं, कुत्ते, बिल्ली, गाय तो पाल लेते हैं पर उन्हें कीड़ों से नफरत होती है जो कई बार इन जानवरों के शरीर पर चढ़ जाते हैं. कीड़े भले ही घिनौने लगें, पर दुनिया में एक ऐसा कीड़ा भी है, जो अगर किसी को मिल जाए, तो लोग उसे खुद से दूर भगाने की जगह, अपने पास शायद लॉकर में रख लेंगे. आज हम आपको इसी कीड़े (World’s Most Expensive Insect) के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा माना जाता है.

इंडियाटाइम्स वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे कीड़े का नाम है स्टैग बीटल (Stag Beetle). जब आप इसके दाम के बारे में सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे. कहीं अगर आपको ये एक कीड़ा भी मिल गया, तो आप इतने अमीर हो जाएंगे कि बिना लोन लिए अपना घर भी खरीद सकते हैं. ये साइज में सिर्फ 2-3 इंच का ही होता है. दिखने में भी मामूली कीड़ों जैसा ही है. ये बीटल के परिवार का है.

ये साइज में बहुत बड़ा नहीं होता, फिर भी बेहद कीमती है. (फोटो: Canva)

74 लाख रुपये में बिका था कीड़ा

बीटल (Insect That Can Make You Millionaire) की करीब 1200 प्रजातियां दुनिया में मौजूद हैं. ये उन सबसे इस वजह से खास है क्योंकि इसके सिर पर सींघ उगी हुई है. चलिए अब आपको इसके दाम के बारे में भी बता देते हैं. कुछ सालों पहले, एक जापानी ब्रीडर ने इस कीड़े को बेचा था जिसके लिए उसे 89 हजार डॉलर मिले थे यानी आज के हिसाब से करीब 74 लाख रुपये. ये इतना दुर्लभ है कि लोग इसके लिए काफी रुपये देने को तैयार हो जाते हैं.

कीड़े से जुड़ी हैं कई मान्यताएं

नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के अनुसार वयस्क स्टैग बीटल खाना नहीं खाते हैं. ये मीठे पदार्थ पीते हैं. वो मीठे पदार्थ जो सड़ते हुए फलों में से या फिर पेड़ों के तनों में से निकलते हैं. जब ये लार्वा होते हैं तो इनके अंदर काफी ऊर्जा स्टोर हो जाती है जिसके ऊपर ये आश्रित होते हैं. लार्वा स्टेज में ये डेड वुड पर भी फीड करते हैं. ये लार्वा लकड़ी पर लगने वाले फंगी या किसी भी अन्य तरह के जीवों पर पनपते हैं. इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि दुनिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा बीटल कीड़ा 8.5 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है. माना जाता है कि इस कीड़े से कई तरह की दवाएं भी बनती हैं. पुराने जमाने में कई पश्चिमी देशों में ये मान्यता थी कि ये कीड़े बिजली के देवता, थॉर से जुड़े हैं और अगर इन्हें अपने हाथों पर रख लिया जाए तो बिजली इंसान पर नहीं गिरती है. ब्रिटेन में ये कीड़े पाए जाते हैं. इनकी एक प्रजाति भारत में भी मिलती है.