दुनिया का सबसे महंगा स्कूल, साल भर की फीस इतनी... कि इंसान पास कर लेगा MBBS !

आज के ज़माने में बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं रह गया है क्योंकि उनकी स्कूलों की फीस ही इतनी होती है कि इंसान को काफी सोचना-समझना पड़ जाता है. वैसे अगर प्राइवेट स्कूलों की फीस से आप परेशान हैं तो हम आपको आज बताते हैं दुनिया के सबसे महंगे स्कूल (World’s Most Expensive School) के बारे में, जिसमें बच्चे की सालभर की फीस (World’s Most Expensive School Fees 98 Lakh/Year) इतनी है, जितने में लोग डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं.

जी हां, ये हाई-फाई स्कूल बना भी स्विट्ज़रलैंड (Switzerland News) की हसीन वादियों में है. स्विट्ज़रलैंड वैसे भी यूरोप के कुछ सबसे महंगे स्कूलों (Best Schools Around the World) की वजह से भी जाना जाता है. यहां कुल 10 ऐसे स्कूल हैं, जिनकी सालभर की फीस 56 लाख से ज्यादा है. इनमें से सबसे महंगा स्कूल Institut Le Rosay है, जो यहां का सबसे मशहूर और पुराना स्कूल है. यहां स्पेन, इजिप्ट, बेल्जियम, ईरान और ग्रीस के राजाओं ने पढ़ाई की थी.

स्कूल में बच्चे की फीस सालाना $130,000 यानि भारतीय मुद्रा में 98 लाख रुपये से भी ज्यादा है. (Credit- Facebook)

करीब 1 करोड़ रुपये है फीस

Institut Le Rosay स्कूल में यूरोप के सबसे अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ते रहे हैं क्योंकि यहां की फीस ही इतनी है कि ये आम लोगों के बस की बात ही नहीं. हर बच्चे की फीस सालाना $130,000 यानि भारतीय मुद्रा में 98 लाख रुपये से भी ज्यादा है. 1880 में इस स्कूल को पॉल कर्नल ने स्थापित किया था. ये दो कैंपस वाला अकेला बोर्डिंग स्कूल है, जिसमें टेनिस कोर्ट, शूटिंग रेंज , एक्वेस्ट्रेन सेंटर और £40 million यानि करीब 4 अरब की लागत से बना हुआ कॉन्सर्ट हॉल है. स्कूल के विंटर कैंप में स्कीइंग की अलग से सुविधा दी गई है.

स्कूल में £40 million यानि करीब 4 अरब की लागत से बना हुआ कॉन्सर्ट हॉल है.(Credit- Facebook)

420 छात्रों पर 150 टीचर

स्कूल की सुख-सुविधाओं तो बेहतरीन हैं ही, यहां टीचर्स की भी कमी नहीं है. स्कूल में कुल 420 छात्र होते हैं, जिन्हें 150 टीचर मिलकर पढ़ाते हैं. औसतन एक क्लास में 10 छात्रों से भी कम संख्या रहती है, ताकि टीचर सभी पर पर्याप्त ध्यान दे सकें. 30 सीटें यहां के टीचर्स के बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं, जिनमें से 3 को हर साल स्कॉलरशिप दी जाती है. स्कूल में एडमिशन की उम्र 7-18 साल है. ज़रा सोचिए, इंग्लैंड का सबसे अच्छा बोर्डिंग स्कूल भी Institut Le Rosay स्कूल से आधी फीस ही चार्ज करता है.