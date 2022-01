दुनिया की सबसे ज्यादा टैलेंटेड बतख, पियानो और घंटी बजाने में है मास्टर !

दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. फिर चाहे ये टैलेंट इंसानों का हो या फिर जानवरों का. इसी सिलसिले में एक बतख अपनी प्रतिभा (World’s most talented duck) से लोगों को हैरान कर रही है. ये बतख एक साथ 30 कलाओं में माहिर है और अपना नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) में दर्ज कराने के लिए बिल्कुल तैयार है.

खाकी कैंपबेल बतख (Khaki Campbell duck) का नाम एको है और वो अपनी ओनर जो नटकिंस (Joe Nutkins) के साथ यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom News) के एसेक्स में रहती है. 42 साल के जो ने अपनी बतख को पियानो बजाने (Duck can Play Piano) और फुटबॉल खेलने से लेकर और भी बहुत कुछ सिखा रखा है, जो आमतौर पर बतख नहीं कर सकतीं. यही वजह है कि एको नाम की ये बतख सुर्खियां बटोर रही है.

1 मिनट में दिखा सकती है 11 ट्रिक्स

एको (Echo) की प्रतिभा का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो महज 1 मिनट में 11 ट्रिक्स परफॉर्म (Duck Can Perform 11 Tricks in One Minut) कर सकती है. पेशे से डॉग ट्रेनर जो के पास एको के साथ रिप्ले और मर्लिन नाम के भी पपी भी हैं. उनके मुताबिक बतखों को ट्रेन करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ उन्हें एडॉप्ट करने की ज़रूरत है. एको अपनी चोंच से घंटी बजा सकती है, जैसे कुत्ते अपने पैरों से ऐसा करते हैं. वो घर से बाहर उसकी ट्रेनिंग कराती हैं और कामयाबी से इसे पूरा करने के बाद ट्रीट भी देती हैं. अब वे एको की प्रतिभा को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए उसका नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की प्रक्रिया में हैं.

निर्देशों पर फटाफट अमल करती है बतख

जिन 11 ट्रिक्स को बतख आराम से कर सकती है, उनमें- दिशा बदलना, एक ही दिशा में घूमना, पियानो बजाना, घंटी बजाना, चोंच से टार्गेट करना, बाजुओं से नीचे कदना, छिपना, सर्कल लेग, ट्रेनर के आस-पास घूमना, अपना चेहरा छिपाना और बॉल खेलना शामिल है. उसका महज एक इशारे पर इतनी कलाएं दिखाना किसी को भी हैरान कर देता है, क्योंकि अब तक लोग डॉग्स को इतनी अच्छी तरह ट्रेंड देखते आए हैं. उसे बॉल खेलते, फुटबॉल को धक्का मारते और पियानो बजाते देखना अलग ही अनुभव होता है.