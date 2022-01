दुनिया के सबसे डरावने इंसान के पास है करोड़ों की संपत्ति, इनके सामने बड़े-बड़े हो जाते हैं फेल

अप्रैल 2022 में लंदन में एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित होने वाली है जिसमें साजिद गरीबी यानि इरानी हल्क का सामना दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले फाइटर मार्टिन फोर्ड (Martyn Ford) से होने वाला है. इस बॉक्सिंग को लेकर महीनों से माहौल गर्म है. सोशल मीडिया के ज़रिए दोनों फाइटर अपनी-अपनी जीत का दावा करते रहते हैं. आपको बताते हैं की दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान कहे जाने मार्टिन फोर्ड की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में.

मार्टिन फोर्ड फेमस बॉक्सर होने के साथ-साथ एक अभिनेता (Boxer and Actor) भी हैं वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं. साथ ही इंस्टाग्राम (Instagram) के ज़रिए हल्क को चुनौती भी दे रहे हैं कि वो सहानुभूति दिखाने वाले नहीं है. डेलीस्टार (Daily Star) के मुताबिक, 30 साल के साजिद गरीबी और 39 साल के मार्टिन फोर्ड के बीच पहले भी एक बॉक्सिंग प्रतियोगिता होने वाली थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, लिहाज़ा दोनों इस मुकाबले का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.

फोर्ड का करियर, संपत्ति और फैमिली

मार्टिन फोर्ड फिल्मी करियर के साथ-साथ बॉडीबिल्डिंग और बॉक्सिंग के लिए भी जाने जाते हैं. वो कई प्रोडक्ट के एड भी करते हैं. कमाई के इतने सोर्स की बदौलत मार्टिन ने करीब 3.71 मिलियन की संपत्ति बना ली है. पैसों के साथ उन्होंने खूब चाहने वाले भी कमाए हैं. इंस्टाग्राम पर फोर्ड के 3.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे- किंग्समैन: द गोल्डन सर्कल(Kingsman: The Golden Circle), माइकल गैंबोन और टैरॉन एगर्टन (Michael Gambon and Taron Egerton). इसके अलावा फास्ट एंड फ्यूरियस 9: द फास्ट सागा(Fast & Furious 9: The Fast Saga), फाइनल स्कोर और द नेवर्स (Final Score and The Nevers) भी खास हैं. वहीं उनकी पत्नी साशा स्टेसी (Sacha Stacey) भी फिटनेस पसंद महिला हैं. इंस्टाग्राम पर 30हज़ार फॉलोअर्स के बीच अपनी वर्कआउट की तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं. अपने सोशल मीडिया पर साशा फोर्ड और हल्क की चैंपियनशिप को लेकर खूब पोस्ट करती हैं और पति की ओर से उन्हें चुनौती देती रहती हैं. दोनों की शादी को 11 साल हो चुके हैं इनके 3 बच्चे हैं.

सौ.इंस्टाग्राम/martynfordofficial- लंदन में होगी फोर्ड और हल्क के बीच ऐतिहासिक फाइट

लंदन में होगी दुनिया की सबसे बड़ी फाइट

177 किग्रा के हल्क, और 146किग्रा वजन के साथ फोर्ड जिस रिंग में उतरने वाले हैं उसे अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी फाइट (Heaviest in history) कहा जा रहा है. करीब 20 हज़ार दर्शक इस प्रतियोगिता के गवाह बनेंगे. वहीं इंस्टाग्राम पर मार्टिन फोर्ड ने कहा कि अगले कुछ महीनों के लिए मेरा एकमात्र उद्देश्य जितना हो सके उतना खतरनाक बनना है. ज़ाहिर है दोनों बॉक्सर अपनी-अपनी ओर से पूरी तैयारी में है. इंतज़ार है बस 2 अप्रैल का जब लंदन (London) में बॉक्सिंग रिंग में दोनों होंगे आमने-सामने. दर्शक भी बेहद उत्सुक हैं दुनिया की सबसे ज़बरदस्त फाइट देखने के लिए.