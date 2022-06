दुनिया का सबसे छोटा पोर्टेबल टॉयलेट, समा जाता है हथेली में, कहीं भी कर सकते हैं इस्तेमाल !

Portable Toilet : हमारी ज़िंदगी की कुछ अहम ज़रूरतों में खाने-पीने के अलावा टॉयलेट भी है. कहीं भी नेचुरल कॉल हो और अगर टॉयलेट न मिले, तो दिक्कत हो जाती है. खास तौर पर उन जगहों पर जहां दैवीय आपदा में टॉयलेट ढह गए हों या फिर युद्ध चल रहा हो. ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए ही जापान (Japan New Invention) की एक कंपनी ने खास पोर्टेबल टॉयलेट (World’s Smallest Portable Toilet ) बनाया है, जिसे जेब में रखकर चला जा सकता है.

जापान में बनाया गया दुनिया का सबसे छोटा टॉयलेट (Tiny Toilet Can Fit in Pocket) अपने साथ लोग कहीं भी ले जा सकते हैं. ये बैग में या फिर पॉकेट में भी आसानी से आ जाता है. कोकेनावा इनकॉर्पोरेशन (Kokenawa Inc.) नाम के स्टार्टअप की ओर से ये बिल्कुल अनोखा प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, जिसे नाम की पॉकेट टॉयलेट (Pocketoilet) दिया गया है. इसे एमरजेंसी में बेहद कारगर साबित होने का दावा किया जा रहा है.

क्यों बनाया गया Pocketoilet?

ये एक पोर्टेबल टॉयलेट का कॉन्सेप्ट है. इसका पैकेट 7 सेंटीमीटर लंबा और 6.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, जो किसी भी जेब में आसानी से फिट हो सकता है. Kokenawa Inc. के संस्थापक 30 साल के योशिनोरी कोकेनावा (Yoshinori Kokenawa) को साल 2019 में ये आइडिया आया था, जब वे तूफान से तबाह हुए नागानो शहर में वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे थे. उन्होंने देखा लोगों ने पारंपरिक पोर्टेबल टॉयलेट्स के सामने लंबी लाइन लगानी पड़ रही थी और उन्हें आधे घंटे से पहले नंबर नहीं मिल पाता था. ऐसे में उन्होंने इस तरह का पॉकेट टॉयलेट बनाने के बारे में सोचा.

कैसे होता है इस्तेमाल ?

दिसंबर, 2020 में कोकेनावा की कंपनी में Pocketoilet लॉन्च किया. ये छोटा सा टॉयलेट है, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है. इसमें एक खास किस्म का बैग है, जो मजबूत फाइबर्स से बना हुआ है और एक जमाने वाला पैकेट है. इस बैग को टॉयलेट सीट या फिर ट्रैश कैन पर भी फिक्स किया जा सकता है. इस बैग को बंद करने के बाद करीब हफ्ते भर इससे कोई बदबू बाहर नहीं आती. कंपनी ने अब तक 50 हज़ार पॉकेट टॉयलेट्स बेचे हैं और 6000 पॉकेट टॉयलेट्स युद्ध ग्रस्त देश यूक्रेन में डोनेट भी किए हैं.