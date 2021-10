बच्चों को दूध पिलाते ही मर जाती है ये मां, मौत के डर से भी नहीं छोड़ती बच्चे को भूखा

मां की ममता के बारे में जितना कहा जाए कम है. मां अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक चली जाती है. चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर. हर मां की ममता देख लोगों की आंख भर जाएगी. इसी ममता पर हुए एक शोध में कीड़े (Reasearch On Worms) का पता चला है जो अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद मर जाती है. दूध बनने और उसे पिलाने की प्रक्रिया में मादा कीड़ा कमजोर हो जाती है, जिसके बाद आखिर में उसकी मौत हो जाती (Mother Worm Dies Feeding Milk To Young Ones) है.

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (University College London) के मुताबिक़, ये प्रक्रिया नेमाटॉड वर्म (Nematod Worm) में पाई जाती है. ये मादा कीड़ा निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है और उसके बाद मर जाती है.अब इस रिसर्च के जरिये ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि इंसानों में उम्र के बढ़ने को कैसे रोका जा सकता है? इस रिसर्च के लीड ऑथर प्रोफ़ेसर डेविड जेम्स के मुताबिक़, अगर इस रिसर्च में कामयाबी मिली तो इंसान के उम्र को बढ़ने से रोका जा सकता है.

ऐसे मर जाते हैं कीड़े

अभी तक रिसर्च में सामने आई बात में सामने आया है कि कीड़े बॉडी में एक ख़ास तरह का फ्लूइड बनाते हैं. ये लिक्विड पीले रंग का होता है जो मादा कीड़े के अंदर बनती है. ये लिक्विड एसिडिक होता है जो अंदर ही अंदर कीड़े की बॉडी को खाता जाता है. इससे मादा की बॉडी सड़ जाती है और कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती है. इसके अलावा ये कीड़े अपने वजन से भी अधिक भारी अंडे पालते हैं.

ये है मौत की वजह

रिसर्चर्स का कहना है कि ये कीड़े अपनी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स अपने बच्चों में ट्रासंफर कर देते हैं. जो पोषक तत्व इन कीड़ों को जिन्दा रखते हैं, एक मादा उसे अपने बच्चे में ट्रांसफर कर देती है. इससे बच्चे को अंडे से बाहर निकल कर ताकतवर हो जाते हैं लेकिन मां की मौत हो जाती है. रिसर्चर्स अब इस तरीके के पीछे की प्रक्रिया जानने में जुट गए हैं. उनका मानना है कि अगर ये प्रोसेस पकड़ में आ गई तो इंसान की बॉडी में उम्र घटाने की प्रक्रिया की जा सकेगी, जिससे इंसानों की उम्र बढ़ जाएगी.