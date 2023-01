आप भी बड़े चाव से खाते हैं नूडल्स, तो ज़रूर देखिए ये वीडियो, बनने का पूरा प्रॉसेस करा देगा तौबा

इंडिया में लोगों को चाइनीज डिशेज़ खाना बेहद पसंद होता है उसमें भी सबसे ज्यादा पसंदीदा होता है नूडल जिससे लोग हर हाल में खाना चाहते हैं. तभी तो हर चाइनीज स्टॉल पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. लेकिन जिस नूडल्स को आप बड़े चाव से खाते हैं, क्या कभी उसे बनते हुए देखा है? हमारा मतलब है कि नूडल्स जिस फैक्टरी में तैयार किया जाता है क्या उस पूरे प्रॉसेस के बारे में कभी सोचा है आपने? अगर नहीं तो वायरल वीडियो के जरिए आपको उससे रूबरू होने का मौका मिलेगा. लेकिन उसके बाद आप नूडल खाने से परहेज़ करने लगेंगे.

ट्विटर के @chiragbarjatyaa पर नूडल्स फैक्टरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नूडल्स तैयार होने का पूरा प्रॉसेस देखकर आप उसे खाने में से पहले सौ बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे. कभी जमीन पर पटकते कभी गंदे हाथों से छूते देख कर आप नूडल्स खाने से तौबा करने लगेंगे. वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं.

नूडल्स बनने के प्रॉसेस ने डरा दिया

सोशल मीडिया का नूडल्स फैक्टरी में बनने कs पूरे प्रॉसेस का वीडियो वायरल हो रहा है. जो बेहद घिनौना लग सकता है. जहां मैदे को जमीन पर रगड़ते और फिर मशीन में डालते देखा जा सकता है. फिर एक मशीन उस मैदे को कागज की तरह चपटा कर देती है और अगली मशीन उसे पतले पतले हिस्सों में काट देती है. फिर उसे एक मशीन में डालकर पकाया जाता है, जिसे ढकने के लिए बोरी का इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसे जमीन पर यहां वहां पटकते भी देखा जा सकता है. और तो और इस पूरे प्रॉसेस में जो लोग लगे हुए हैं वह बिना हाइजीन और सफाई का ध्यान रखें नूडल्स को बना रहे हैं और ज़मीन पर रख रहे हैं.When was the last time you had road side chinese hakka noodles with schezwan sauce? pic.twitter.com/wGYFfXO3L7

वीडियो को याद कर नूडल खाने में 100 बार सोचेंगे आप

नूडल्स की फैक्टरी में उसके बनने का प्रॉसेस बेशक आप को उल्टी करने पर मजबूर कर सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अगली बार जब नूडल खाएं तो इस वीडियो की याद आपको रोकने लगे. यही वजह है कि वीडियो देखने के बाद लोगों ने कहा कि स्ट्रीट फूड खाने से इसलिए परहेज करना चाहिए. तो लोगों ने यह भी कहा कि रोड साइड बनने वाले नूडल्स ऐसे ही गंदे होते है. हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी रहे जिनका कहना है कि रोड साइड का किचिन खुला होता है आप उससे अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े होटेल्स और रेस्टोरेंट के किचन कभी नहीं देखते. लिहाजा वहां की सफाई का आप दावा नहीं कर सकते.