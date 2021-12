Viral : जादुई चटाई पर उड़ता दिखा अलादीन, कभी सड़क तो कभी पानी पर दिखाया करतब !

Man floats on Magic Carpet : दुनिया में एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब चीज़ें (Weird Things on Internet) रोज़ाना दिखाई देती रहती हैं. सोशल मीडिया (Viral On Social Media) के ज़रिये हम इन कमाल की चीज़ों को हम देख पाते हैं. एक ऐसा ही चमत्कार (Magical Carpet) इस वक्त खूब वायरल हो रहा है. यूट्यूब पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सीधा अलादीन (Aladdin seen in Dubai) का अवतार आपको दिखाई देगा. ये शख्स अपनी जादुई चटाई पर उड़ता (Man floats on magical carpet) हुआ सड़क से गुजर रहा है और देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है.