3 Plants Best for Home As Per Vastu: घर में रखे हुए पौधे वातावरण को सकारात्मक बना देते हैं और सुंदरता भी बढ़ा देते हैं. अधिकतर लोग अपने घर में कोई न कोई पौधा जरूर रखते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के लिए कई पौधे हैं, जो लोगों को चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं. घर में ये पौधे रखना शुभ माना जाता है. वास्तु के अनुसार घर में रखे पौधे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करते हैं. कुछ पौधे घर में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी असर डालते हैं. कई तरह के वास्तु दोषों से भी छुटकारा दिलाने में ये पौधे असरदार हो सकते हैं. वास्तु के अनुसार इन पौधों में धन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता भी होती है. आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को इन पौधों को अपने घर में जरूर लगाना चाहिए. इससे सुख-शांति भी बढ़ती है.

घर में ये पौधे लगाना बेहद शुभ

– नई दिल्ली की वास्तु सलाहकार डॉ. तारा मल्होत्रा के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है. तुलसी का पौधा लगाने से लोगों की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं. इससे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है. घर में तुलसी लगाने से परिवार में सुख-शांति आ जाती है. यह पौधा परिजनों को बुरी नजर से बचाता है. तुलसी का पौधा हमेशा पूर्व दिशा में लगाना चाहिए. अगर ऐसा न हो सके, तो पौधा उत्तर या उत्तर-पूर्व में बालकनी या खिड़की के पास भी रखा जा सकता है.

– आपको जानकर हैरानी होगी कि घर के अंदर केले का पौधा लगाना भी बेहद लाभकारी माना जाता है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के आगे बेल का पेड़ और घर के पीछे केले का पेड़ लगाने से लोगों की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती है. केले का पेड़ लगाने से आपके घर में पैसों का प्रवाह बना रहेगा और परिवार में सुख-शांति आ जाएगी. इतना ही नहीं, ऐसा करने से आपका फंसा हुआ धन भी आसानी से वापस मिल सकता है.

– वास्तु शास्त्र के अनुसार शमी का पौधा भी घर की आर्थिक किस्मत को बदल सकता है. इस पौधे को सही दिशा में लगाने से लोगों के पास कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती है और उनका खजाना हमेशा भरा हुआ रहता है. घर के मुख्य द्वार पर बाईं तरफ शमी का पौधा लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है. ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर के सदस्यों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है. यह पौधा आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है.

