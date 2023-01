Mole on Female Body: महिलाओं के चेहरे पर तिल बढ़ाते हैं खूबसूरती, बताते हैं उनसे जुड़ी बात, भविष्य का भी देते हैं संकेत

Meaning of Lucky Moles on the Female Body: सभी लोगों के शरीर में कहीं न कहीं तिल होता है. ऐसा माना जाता है कि शरीर में तिलों कें होने का बड़ा महत्व होता है. सामुद्रिक शास्त्र की मानें तो मनुष्य के तिल उसकी जिंदगी से जुड़े कई बड़े रहस्यों के बारे में बताते हैं. इन तिलों के माध्यम से भविष्य के बारे पता लगाया जा सकता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुरुष और महिला के किसी एक समान अंग में तिल हो सकते हैं लेकिन, दोनों की जिंदगियों में उस तिल का अलग अलग असर होता है.

कई बार तिल जन्म से होते हैं लेकिन, कई बार यह किसी भी उम्र में अपने आप बन जाते हैं. इतना ही नहीं कई बार बचपन से बने हुए तिल अपने आप मिट भी जाते हैं. अगर महिलाओं के फेस पर पाया जाने वाला तिल उनकी खूबसूरती को तो बढ़ाता ही लेकिन यह तिल कई उनकी जिंदगी के बारे में भी जानकारी देता है. आइए जानते हैं कि महिलाओं के किसी अंग पर तिल होने का क्या मतलब होता है.

दाएं गाल पर तिल: शरीर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद दिल किसी न किसी प्रकार का संकेत जरूर देते हैं. यदि किसी महिला के दाएं गाल पर तिल होता है तो इसका अर्थ यह होता है कि वह अपने जीवन में हमेशा धनवान रहेगी.

बाएं गाल पर तिल: महिला के बाएं गाल का तिल उसकी खूबसूरती को तो बढ़ाता है, इसके साथ ही यह तिल इस बात का संकेत है कि महिला बेहद खर्चीली होगी. महिला अपने जीवन सुख वैभव पाती रहेगी.

होंठ के ऊपर तिल: जिन महिलाओं के होंठ के ऊपर तिल होता वे बेहद खूबसूरत होती हैं. ऐसा माना जाता है कि ये महिलाएं अपने जीवन में बहुत फेमस होती है. होंठ के ऊपर तिल होने वाली महिलाएं जल्दी से अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करती. इसके साथ ही ऐसी महिलाएं शांत स्वभाव की भी होती हैं.

माथे पर तिल: यदि किसी महिला के माथे पर तिल होता है तो ज्योतिष के अनुसार ऐसी महिलाएं बहुत ज्यादा खुशनसीब वाली होती हैं. इन महिलाओं पर महालक्ष्मी की क्रपा हमेशा बनी रहती है और इसके साथ ही वे अपने दम पर अपने लक्ष्य को भी पा लेती हैं.

सीने पर तिल: जिन महिलाओं के सीने में तिल होता है उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि उनका भाग्य बहुत अधिक बलवान होता है. वे खुशनसीब मानी जाती हैं. ऐसी महिलाओं के जीवन में बाधाएं या परेशानी आने की संभावनाएं बेहद कम होती हैं. इन्हें भी अपने दम पर नाम और शोहरत मिलती है.

भौहों के बीच तिल: सामुद्रिक शास्त्र की मानें तो ऐसी महिलाएं जिनके भौंहों के बीच में तिल होता है वे भाग्यशाली होने के साथ साथ बुद्धि से संपन्न होती हैं. यदि तिल दाई या फिर बाई भौंह में होता है तो ऐसी महिलाएं धन बहुत अधिक कमाती हैं. इसके साथ ही ऐसी महिलाएं उच्च पद को पाती हैं.

गर्दन पर तिल: ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं की गर्दन पर तिल होता है वे बहुत अधिक धैर्यवान होती हैं और इन्हें भी शोहरत मिलती है. ऐसी महिलाएं मान प्रतिष्ठा भी खूब पाती हैं.

