Mars Transit 2021: मंगल कर रहा है सिंह राशि में गोचर, इस राशि वालों को मिलेगा पैसा, आएंगी खुशियां

Mars Transit In Leo 2021 Know It's Effect On Zodiac Sign- ज्योतिष की दुनिया में लाल ग्रह मंगल को जीवन में ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम, शौर्य, आदि का कारक माना गया है. ऐसे में अब यही मंगल देव हमेशा की तरह एक बार फिर पुनः अपना स्थान परिवर्तन करते हुए, 20 जुलाई 2021, मंगलवार को शाम 05 बजकर 21 मिनट पर, चन्द्रमा की कर्क राशि से निकलकर सूर्यदेव के आधिपत्य वाली सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. तो अब चलिए जानते हैं कि, मंगल के सिंह राशि में होने वाले इस गोचर का सभी 12 राशियों के जातकों पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ने वाला है:-

मेष राशिफल

मेष राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव का यह गोचर, विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है. क्योंकि इस दौरान सबसे अधिक इस राशि के छात्रों का जीवन व प्रेम संबंध प्रभावित होने वाले हैं. स्वास्थ्य के लिहाज से भी, आपको मंगल देव का ये गोचर विशेष सावधानी बरतने की ओर इशारा कर रहा है. क्योंकि यह समय आपको पेट में किसी प्रकार की जलन और एसिडिटी होने की समस्या दे सकता है. ऐसे में अपनी अच्छी देखभाल करें और बहुत अधिक मसालेदार व बाहर के तले-भुने भोजन खाने से परहेज करें. यदि आप वाहन चलाते हैं तो भी, आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी. क्योंकि ये समय आपके साथ कोई दुर्घटना होने की आशंका दर्शा रहा है. साथ ही प्रेम संबंधों में भी आपके लिए समय थोड़ा कम अनुकूल रहेगा. खासतौर से वो जातक जो किसी लव रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपनी भावनाओं को अपने प्रियतम के समक्ष व्यक्त करने में परेशानी आ सकती है, जिससे इसका नकारात्मक प्रभाव सीधे तौर पर उनकी लव लाइफ पर पड़ेगा. हालांकि आर्थिक जीवन के लिए समय उत्तम ही रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप कई माध्यमों से अचानक धन लाभ करने में सक्षम होंगे. छात्रों को भी इस समय अनुकूल फल मिलने के योग बनेंगे, खासतौर से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए समय उत्तम रहने वाला है.

वृषभ राशिफल

वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल देव का गोचर आपके पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति उत्पन्न करेगा. खासतौर से वो जातक जिनकी मां को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या थी, उन्हें इस दौरान उनकी सेहत के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. क्योंकि योग बन रहे हैं कि मंगल देव की ये गोचरीय स्थिति, आपकी मां को और अधिक बीमार करें. ऐसे में तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से उनकी जांच कराएं. हालांकि यह समय संपत्ति में निवेश करने की सोच रहे जातकों के लिए विशेष उत्तम रहने वाला है. क्योंकि इस दौरान आप कई सौदों से अच्छा लाभ अर्जित करने में सक्षम होंगे. साथ ही करियर में भी आपकी पदोन्नति होगी और आप भविष्य के लिए अपने नए ग्राहक स्थापित करने में कामयाब रहेंगे. प्रेम संबंधों को देखें तो, खासतौर से वैवाहिक जातकों को दांपत्य जीवन में कुछ परेशानियों से दो-चार होना पड़ सकता है. क्योंकि यह समय आपके और जीवनसाथी के बीच किसी प्रकार का झगड़ा होने का योग दर्शा रहा है. ऐसे में यदि आप खुद को मानसिक तनाव से दूर रखना चाहते हैं तो, साथी के साथ किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचें. नौकरीपेशा जातकों के लिए भी समय शुभ ही रहेगा.

मिथुन राशिफल

मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल देव का यह गोचर, उनके साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आ रहा है. जिससे वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे लाभ अर्जित करने में सक्षम होंगे. खासतौर से वो जातक जो नौकरी की तलाश मे हैं, उन्हें इस दौरान किसी अच्छी जगह से नौकरी का प्रस्ताव मिलने के योग बनेंगे. साथ ही यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं या स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे तो भी, आपको अपने प्रयासों से सर्वश्रेष्ठ अवसर मिलने की संभावना बनेगी. क्योंकि यह समय आपकी कार्य कुशलता में भी वृद्धि करेगा, साथ ही आप अपने व्यापार में भी विस्तार करने में सक्षम होंगे. पारिवारिक जीवन को देखें तो, आपका अपने छोटे भाई-बहनों से कुछ विवाद संभव है. ऐसे में इस दौरान आपको हर मामले में गंभीरता से बात करने से बचने की सलाह दी जाती है.

कर्क राशिफल

कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल देव का यह गोचर, सबसे अधिक आपकी वाणी में कड़वाहट लेकर आएगा. ऐसे में आपको किसी से भी बात करते समय सबसे अधिक अपने शब्दों व वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आप छोटी से छोटी बात पर भी दूसरों के साथ तर्क-वितर्क में पड़ते हुए, अपनी छवि को प्रभावित कर देंगे. यह समय आपके गुस्से में भी वृद्धि लाएगा, इसके परिणामस्वरूप परिवार में आपका अपनी मां के साथ विवाद होने की आशंका रहेगी. हालांकि छात्रों के लिए समय सामान्य से बेहतर ही रहेगी, क्योंकि इस दौरान छात्र अपना मन अपनी पढ़ाई की ओर केंद्रित रखने में सक्षम होंगे. वहीं बात करें नौकरी पेशा जातकों की तो, उन्हें भी अपने करियर में उत्तम फल मिलने के योग बनेंगे. क्योंकि आप अपनी नौकरी से अतिरिक्त अपने किसी शौक को अपने पेशे में बदलते हुए अतिरिक्त धन लाभ करने में सक्षम होंगे, जिससे आपको अपने जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक तंगी से भी निजात मिल सकेगी.

सिंह राशिफल

सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल देव का यह गोचर, सबसे अधिक उनके आत्मविश्वास और साहस को प्रभावित करेगा. ऐसे में आपको अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति को बढ़ाने की और अपने प्रयास करते रहने की सलाह दी जाती है. मंगल देव सुख-सुविधाओं के प्रति भी आपका रुझान बढ़ाएंगे, जिससे आप शाही जीवन शैली जीने के लिए खुलकर खर्च करते भी दिखाई दे सकते हैं. अब बात करें प्रेम संबंधों की तो, इस दौरान आपका अत्यधिक बोल्ड अंदाज आपके प्रेमी को असहजता महसूस कराएगा, ऐसे में खुद की भावनाओं पर काबू रखते हुए प्रेमी को समझने का भी प्रयास करें. साथ ही आपको अपने प्रेमी की बातों को भी अनसुना न करते हुए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी. वहीं यदि आप शादीशुदा हैं, तो भी आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि इस दौरान दांपत्य जीवन से आप थोड़ा असंतुष्ट दिखाई देंगे, जिसके कारण आप घर के बाहर ही अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे.

कन्या राशिफल

कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल देव का यह गोचर, कई स्रोतों से आपको धन लाभ होने के योग दर्शा रहा है. क्योंकि इस दौरान आप खुद को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए तत्पर रहेंगे और इसके लिए आप शुरुआत से ही मेहनत करते दिखाई देंगे. यह समय आपके मान-सम्मान में भी वृद्धि लाएगा, जिससे आप समाज में अपनी छवि बेहतर करने में सक्षम होंगे. हालांकि आपको कुछ तनाव से भी दो-चार होना पड़ सकता है, जिससे आपको अनिद्रा की समस्या परेशान करेगी. ऐसे में रात को सोने से पहले अपने फोन का इस्तेमाल करने से परहेज करना ही, आपके लिए बेहतर विकल्प सिद्ध होगा. साथ ही आर्थिक जीवन में भी आपको अपने भविष्य के लिए धन का संचय करते हुए, अपने खर्चों के प्रति नियंत्रण रखने की जरूरत होगी. इसके अलावा इस राशि के वो जातक जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, उन्हें अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है.

तुला राशिफल

तुला राशि के जातकों को मंगल देव का यह गोचर, मजबूत इच्छा शक्ति प्रदान करने वाला है. जिससे वे कार्यस्थल पर हर अधूरे पड़े अपने कार्य को पूरा करने में सक्षम होंगे. साथ ही यदि आपके कुछ कार्य पूर्व में अधूरे रह गए थे तो, उन्हें भी आप सफलतापूर्वक इस समय पूरा करते दिखाई देंगे. यह समय आप से अधिक मेहनत कराएगा, जिसके परिणामस्वरूप आप धन संचय करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे. परिवारिक जीवन को देखें तो, कुछ जातक कई घरेलू व आरामदायक वस्तुओं की खरीदारी करते हुए अपना कुछ धन खर्च कर सकते हैं. हालांकि प्रेम संबंधों में भी आपको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत होगी, खासतौर से यदि आप किसी लव रिलेशन में है तो आपको इस दौरान अपने प्रियतम से किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचना होगा, अन्यथा यह विवाद आपकी मानसिक शांति को भंग करते हुए आपको परेशानी दे सकता है. वहीं शादीशुदा जातकों को इस अवधि में, कुछ समय अपने काम से निकालते हुए अपने जीवन साथी के साथ व्यतीत करने की सलाह दी जाती है.

वृश्चिक राशिफल

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल देव का यह गोचर, आपको अपार सफलता देने वाला है. खासतौर से वो जातक जो किसी प्रकार की सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं या सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कार्य करते हैं, उन्हें इस दौरान विशेष शुभ फल मिलने के योग बनेंगे. हालांकि इस समय आपको विशेष रूप से कोई भी गैरकानूनी या कानून के विरुद्ध जाकर कार्य करने से बचना होगा, अन्यथा आप खुद को किसी बड़ी समस्या में फंसा सकते हैं. मंगल देव अपने इस गोचर के दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि भी करेंगे, जिससे आपका व्यक्तित्व दूसरों के समक्ष मजबूत दिखाई देगा. साथ ही आप अपनी प्रबंधन क्षमताओं को भी कार्यक्षेत्र पर अपनी इच्छा अनुसार लागू करते हुए, अपने वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना प्राप्त कर सकेंगे. आपकी वाणी में भी प्रखरता साफ दिखाई देगी, साथ ही आप अपनी बातों व सुझावों को दूसरों के समक्ष खुलकर रखने में सक्षम होंगे. हालांकि सेहत के लिहाज से आपको थोड़ा अधिक सावधान रहने की जरूरत होगी. खासतौर से वो जातक जो किसी गंभीर समस्या से पीड़ित हैं, उन्हें इस समय किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सलाह दी जाती है.

धनु राशिफल

धनु राशि के जातकों के लिए मंगल देव का यह गोचर आपको कई यात्राओं पर जाने के योग दर्शा रहा है. खासतौर से इस दौरान आपका धार्मिक रुझान बढ़ेगा, जिससे आप कई धार्मिक स्थलों या तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं. छात्रों के लिए भी समय सामान्य से अधिक अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने शिक्षकों व गुरुओं के साथ अपने संबंध बेहतर बनाते हुए उनका सहयोग प्राप्त करेंगे. खासतौर से वो छात्र जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान मंगल देव की असीम कृपा प्राप्त होने से उत्तम फल मिलने वाले हैं. ऐसे में इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए, खुद को केवल और केवल अपनी शिक्षा के प्रति ही केंद्रित रखने का प्रयास करें. हालांकि यह समय पारिवारिक जीवन में आपका अपने पिता के साथ किसी प्रकार का विचारों का मतभेद करा सकता है. ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके साथ किसी भी तरह की बातचीत करते समय, गलत भाषा का इस्तेमाल न करें. प्रेम संबंधों के लिए भी समय सामान्य से अधिक अनुकूल रहने वाला है.

मकर राशिफल

मकर राशि के जातकों के लिए मंगल देव का यह गोचर, खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है. क्योंकि इस दौरान जहां आपको सेहत से जुड़ी कुछ समस्या से दो-चार होना पड़ सकता है, तो वहीं आप अपने सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए भी अपना कुछ धन खर्च करते दिखाई देंगे. ऐसे में खासतौर से वाहन चलाने वाले जातकों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, अन्यथा वे किसी दुर्घटना या शारीरिक चोट का शिकार हो सकते हैं. इसलिए आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि इस समय संभव हो तो, वाहन चलाने से परहेज करें. पारिवारिक जीवन में भी कुछ कष्ट संभव है, क्योंकि इस दौरान सदस्यों के बीच भाईचारे की कमी उनके बीच किसी प्रकार के विवाद का कारण बनेगी. ऐसे में घर के किसी भी विवाद में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें और अपनी समझ से उस विवाद को जल्दी ही हल करने का प्रयास करें. हालांकि आर्थिक जीवन के लिए समय अनुकूल ही रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप अचानक धन लाभ करने में सक्षम होंगे. परंतु खर्चों में वृद्धि होने से आपको कुछ परेशानी भी संभव है.

कुंभ राशिफल

कुंभ राशि के लिए मंगल देव का यह गोचर, सबसे अधिक व्यापारी जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. ऐसे में इस दौरान व्यवसाय से जुड़े जातक व्यापार में विस्तार करने के लिए, कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. साथ ही इस दौरान आपको अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हुए, मार्केट में नए ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफलता मिलेगी. साथ ही आप नई तकनीक व संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर और अधिक लाभ अर्जित करते दिखाई देंगे. हालांकि इस दौरान आपको किसी भी प्रकार का लेन-देन करते समय, विशेष सावधानी बरतने की भी हिदायत दी जाती है. वहीं वो जातक जो पार्टनरशिप के व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें अपने साझेदार के साथ अपने संबंध बेहतर करते हुए कई अच्छी डील हासिल करने में सफलता मिलने वाली है. पारिवारिक जीवन में भी आपके दोस्त व करीबी आपका खुलकर सहयोग करेंगे, जिससे आपको प्रोत्साहन मिलेगा. इस दौरान कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी प्रकार की यात्रा पर जाने का भी अवसर मिलेगा. हालांकि इस यात्रा पर जाते समय अपने खानपान का ध्यान रखें. अब बात करें प्रेम संबंधों की तो, उसके प्रति आपको थोड़ा अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत होगी. खासतौर से शादीशुदा जातकों का अपने जीवनसाथी से किसी बात को लेकर, कोई बड़ा विवाद होने की आशंका रहने वाली है.

मीन राशिफल

मीन राशि के जातकों के लिए मंगल देव का यह गोचर, उन्हें मिले-जुले परिणाम देने वाला है. क्योंकि इस दौरान आप हर कार्य को पूरा करने में यूँ तो सफल रहेंगे, परंतु इसके लिए आपको अधिक संघर्ष और कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी. छात्रों को भी इस दौरान शुरुआत से ही खुद को अपनी शिक्षा के प्रति केंद्रित रखने की हिदायत दी जाती है. वहीं जो शिक्षक, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, आदि के क्षेत्रों में नौकरी करते हैं, उन जातकों को भी अपार सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. हालांकि इस दौरान उन्हें अपने सहकर्मियों का सहयोग तो मिलेगा, परंतु इसके लिए उन्हें अपनी छवि को शुरुआत से ही बेहतर बनाने की आवश्यकता भी सबसे अधिक रहने वाली है. मंगल देव इस समय आपके अहंकार में भी वृद्धि करने वाले हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपको कार्यस्थल पर उठाना पड़ सकता है. ऐसे में अपने अहम का त्याग करें और दूसरों से अपने संबंध बेहतर ही करके चलें, क्योंकि तभी आप कार्यस्थल पर अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में भी सक्षम होंगे. (credit: astrosage)