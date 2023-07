Never do 3 Things in the Morning : भगवान ब्रह्मा ने वास्तु शास्त्र की रचना मनुष्य जाति के कल्याण के लिए की है. जिसमें यह उल्लेख मिलता है कि सुबह के समय कुछ ऐसे काम है जिन्हें करने से बचना चाहिए. नहीं तो व्यक्ति को अपने जीवन में अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अक्सर जाने अनजाने हम सुबह उठते ही कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिसका असर हमारी आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलता है. भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा बता रहे हैं सुबह उठते ही वे कौन से काम हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, नहीं तो आप कंगाल हो सकते हैं.

भूल कर भी न देखें ये चीज

खुद की या दूसरों की परछाई

वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि सुबह उठते ही किसी भी व्यक्ति को दूसरे किसी व्यक्ति या खुद की परछाई नहीं देखना चाहिए. वास्तु शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि यदि आप सूर्य नारायण के दर्शन करते समय पश्चिम दिशा में खुद की परछाई देखते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है.

सुबह उठने के बाद न देखें झूठे बर्तन

वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि सुबह उठते ही आप झूठे बर्तन देखते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर देखने को मिलता है. साथ ही आपको धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है. इसलिए कोशिश करें रात में ही झूठे बर्तन धो कर रख दें. रसोईघर में रात के समय झूठे बर्तन न रखें.

सुबह उठते ही न देखें आईना

वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर भूलकर भी सबसे पहले आईना नहीं देखना चाहिए. ऐसा करना अशुभ होता है. यदि आप उठने के तुरंत बाद शीशा देखते हैं तो कहा जाता है कि रात भर की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर चली जाती है. इसलिए कोशिश करें सुबह उठकर अपनी हथेली देखें ना कि आईना.