'C' Letter Name Personality: स्पष्टवादी होते हैं C अक्षर वाले नाम के जातक, प्रेमी स्वभाव के ये लोग रिश्तों में नहीं देते धोखा

‘C’ Letter Name Personality: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, किसी व्यक्ति का नाम उसके चरित्र की बहुत सी खूबियां बयान करता है. यह वास्तविकता है कि किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उसके जीवन के कई राज खोल सकता है. किसी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर से हम उसके आने वाले भविष्य उसके स्वभाव और करियर के संबंध में बहुत सी चीजें पता लगा सकते हैं. मान्यताओं के अनुसार किसी व्यक्ति के प्रति कक्ष की अपनी ऊर्जा और उससे जुड़े हुए गुण होते हैं. इसी क्रम में आज हमें भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा बता रहे हैं. अंग्रेजी अक्षर C से शुरू होने वाले नाम के व्यक्ति के बारे में. जानते हैं कि अंग्रेजी के अक्षर C से शुरू होने वाले लोगों का कैसा होता व्यक्तित्व, स्वभाव और कैसा होता है उनका भविष्य.

C नाम वालों का स्वभाव

अंक ज्योतिष्य मानता है कि जिन लोगों का नाम C अक्षर से शुरू होता है. यह लोग अपने स्वभाव से बहुत भावुक होते हैं. C अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लोग दूसरों की भावनाओं की कद्र करना जानते हैं. यह लोग सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं और इनका स्वभाव काफी अच्छा होता है. यह मिलनसार होते हैं, जिसके चलते आसानी से कहीं पर भी दोस्त बना लेते हैं. यह लोग काफी व्यवस्थित तरीके से रहना पसंद करते हैं. इसलिए इनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है, यह देखने में काफी सुंदर और अच्छी रूपरेखा वाले होते हैं.

स्पष्टवादी होते हैं

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अंग्रेजी अक्षर C से शुरू होने वाले नाम के लोग झूठ नहीं बोलते हैं. यह सच बोलने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं और जानबूझकर यह कभी किसी का दिल नहीं दुखाते. स्पष्टवादी होने के कारण यह दूसरे लोगों में काफी प्रसिद्ध होते हैं. अंग्रेजी अक्षर C से शुरू होने वाले नाम के लोग इमानदार स्वभाव के होते हैं.

C नाम वालों का करियर

ज्योतिष शास्त्र मानता है कि अंग्रेजी अक्षर से शुरू होने वाले C नाम के लोग काफी भाग्यवान होते हैं. करियर और नौकरी में इन्हें खूब सफलता प्राप्त होती है. जिसके कारण इनके घर में सदैव सुख समृद्धि रहती है और इनकी आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी होती है. यह लोग जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं वहां इन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है.

प्रेम संबंध

C अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लोग प्रेमी स्वभाव के होते हैं. यह प्रेम में काफी विश्वास करते हैं और अपने साथी के साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं. यह लोग अपने रिश्तों को लेकर भी काफी समर्पित और इमानदार प्रवृत्ति के होते हैं.