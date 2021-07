Shukra Gochar 2021: शुक्र का सिंह राशि में गोचर, इन राशि वालों पर होगी पैसों की बारिश, आएंगी खुशियां

Venus Transit In Leo Know Effect On Your Zodiac Sign- वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को शुभ ग्रह माना जाता है. ऐसे में जीवन में सभी प्रकार के सुख और सुविधाओं का कारक तथा भौतिक सुखों का प्रदाता शुक्र ग्रह, हमेशा की तरह एक बार फिर पुनः अपना स्थान परिवर्तन करते हुए, 17 जुलाई 2021, शनिवार की सुबह 9 बजकर 13 मिनट पर चंद्र देव के स्वामित्व वाली कर्क राशि से निकलकर, सूर्य देव की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे. जो यहां इसी अवस्था में अगले महीने 11 अगस्त, 2021 तक रहेंगे और फिर पुनः अपना गोचर करते हुए बुध देव की राशि कन्या में विराजमान हो जाएंगे. तो अब चलिए जानते हैं कि, शुक्र के सिंह राशि में होने वाले इस गोचर का सभी 12 राशियों के जातकों पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ने वाला है:-

मेष राशिफल :-

सिंह राशि में शुक्र का गोचर मेष राशि के जातकों के प्रेम संबंधों को सबसे अधिक प्रभावित करेगा. खासतौर से वो जातक जो किसी प्रकार के प्रेम में पड़े हैं, वो अपने संगी के प्रति प्रेम और रोमांस की अनुभूति करेंगे. इससे आपको अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा. वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो, आपको भी ये समय अपने दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए कई अवसर देने वाला है. इसके अलावा वो सिंगल जातक जो अपने लिए किसी ख़ास व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी ये प्रतीक्षा इस गोचर से पूरी होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस अवधि में वे किसी विपरीत लिंगी शख्स को अपनी वाणी से अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होंगे. छात्रों को भी इस गोचर का अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद हैं. हालांकि इसके लिए उन्हें शुरुआत से ही खुद को अपने विषय और अध्ययन के प्रति केंद्रित रखने की ज़रूरत होगी.

वृषभ राशिफल:-

वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र देव का गोचर, सबसे अधिक उनके पारिवारिक जीवन में खुशियां लेकर आएगा. क्योंकि इस दौरान आप घरेलू सुख-सुविधाओं का भरपूर आनंद लेते हुए, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे. इस अवधि में आपको कुछ घर की वस्तुओं के ऊपर भी अपना धन खर्च करना पड़ सकता है. साथ ही आप घर के सदस्यों को खुश रखने के लिए भी उन्हें कोई उपहार देते दिखाई देंगे. हालांकि आपकी मां को कुछ स्वास्थ्य हानि संभव है, ऐसे में उनकी देखभाल करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें. यदि संपत्ति से जुड़ा कोई मामला कोर्ट-कचहरी में निलंबित पड़ा था तो, उसके प्रति भी आपको विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है. वहीं अगर बात करें आपके करियर की तो, नौकरीपेशा जातकों को इस अवधि में घर से ही काम करने का अवसर मिलेगा. इससे वे अपने परिवार के साथ और अधिक समय व्यतीत कर सकेंगे. छात्रों के लिए भी शुक्र देव का गोचर अपार सफलता लेकर आ रहा है.

मिथुन राशिफल:-

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का यह गोचर ख़ासा शुभ रहने वाला है. क्योंकि इस दौरान आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, साथ ही आप अपने भाई-बहनों से अपने संबंध बेहतर करने में भी सक्षम होंगे. कार्यक्षेत्र की बात करें तो, वो जातक जो व्यवसाय से जुड़े हैं उनको इस दौरान खास अनुकूल फल प्राप्त होने के योग बनेंगे. क्योंकि उनकी पूर्व की मेहनत रंग लाएगी, जिससे वे अपार सफलता प्राप्त करते हुए अपने व्यापार में विस्तार कर सकेंगे. इस दौरान कुछ जातकों को अपने परिवार के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का भी अवसर मिलेगा. वहीं ये अवधि लेखन, कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े जातकों की रचनात्मक क्षमता में भी वृद्धि करेगी और इससे वे अपना बेहतर प्रदर्शन देते हुए दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होंगे. प्रेम संबंधों की बात करें तो, उसके लिहाज से भी समय उत्तम रहेगा. खासतौर से यदि आप सिंगल हैं और किसी से एकतरफा प्रेम करते है तो, इस दौरान आपको स्वयं ही पहल करते हुए प्रेमी के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाने की जरूरत होगी.

कर्क राशिफल:-

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का यह गोचर, सबसे अधिक आपकी वाणी और आर्थिक जीवन को प्रभावित करेगा. साथ ही इस समय आपके धन पक्ष में भी वृद्धि होगी, जिससे आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते हुए अपनी आय के स्रोतों में भी वृद्धि करने में सक्षम होंगे. यदि आप किसी लंबे समय के लिए निवेश करने की योजना बना रहे थे तो, यह समय उसके लिए सबसे अधिक अनुकूल रहने वाला है. क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किया गया हर निवेश, आपको अपार धन लाभ होने के योग दर्शा रहा है. पारिवारिक जीवन में भी आप अपनी मां के साथ चल रहा हर तरह का विवाद खत्म करते हुए, उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में सक्षम होंगे. सामाजिक जीवन में भी आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. इस समय आपकी वाणी में मधुरता आएगी, जिससे आप दूसरों को अपने शब्दों से प्रभावित कर सकेंगे. व्यापारी जातकों को भी अपने मित्र या करीबी के सहयोग से, अपने कारोबार में विस्तार करने में मदद मिलने वाली है.

सिंह राशिफल:-

शुक्र देव का गोचर सिंह राशि वाले जातकों के लिए, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. क्योंकि इस गोचर के दौरान शुक्र देव आपकी ही राशि में विराजमान होते हुए, आपके विवाहित जीवन को प्रभावित करेंगे. जिससे आपको अपने जीवन में सुख-सुविधाओं का आनंद लेने का अवसर मिलेगा. इस दौरान आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, साथ ही आप अपने गजब के आकर्षण से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होंगे. ये समय आपका स्वादिष्ट व्यंजनों के प्रति रुझान भी बढ़ाएगा, और इसके परिणामस्वरूप आप अलग-अलग तरह के व्यंजनों का स्वाद लेते दिखाई देंगे. वो जातक जो रचनात्मक व्यवसाय या उद्योग से जुड़े हैं, उनको भी इस गोचर का सबसे अधिक शुभ फल मिलने की संभावना रहेगी. वहीं वैवाहिक जातकों की बात करें तो, उनके रिश्ते में प्यार व रोमांस की वृद्धि होगी, और वे अपने जीवनसाथी के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं.

कन्या राशिफल :-

कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र देव का यह गोचर खास अनुकूलता लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान वो जातक जो विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं या किसी विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं, उनकी आमदनी में इजाफा होगा. साथ ही आयात-निर्यात से जुड़े जातक भी अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल होंगे. ये अवधि आपके संपर्कों व नए ग्राहकों में वृद्धि करेगी, जिससे आप भविष्य में कई अच्छे आय के स्रोत अर्जित करने में सफल होंगे. हालांकि शुक्र देव आपके खर्चों में भी वृद्धि करेंगे, जिसके कारण आप कई सुख-सुविधाओं पर भी जमकर खर्च कर सकते हैं. परंतु आपको ऐसा करने से बचना होगा. खासतौर से प्रेम में पड़े जातकों को इस समय अपने प्रियतम के लिए कोई भी महंगी वस्तु की खरीदारी करने से बचने की सलाह दी जाती है.

तुला राशिफल:-

तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का यह गोचर विशेष रूप से उनकी विलासिता में वृद्धि लेकर आएगा. साथ ही आर्थिक जीवन में भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, जिससे आप धन संचय करने में सफल रहेंगे. इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही आप अपने किसी पुराने ऋण या कर्ज को चुकाने का भी फैसला ले सकते हैं. यह समय आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, इस कारण आप कई भौतिक वस्तुओं की खरीदारी भी करते दिखाई देंगे. हालांकि आपको ऐसी कोई भी वस्तु खरीदने से बचना होगा, जिसका आप आगे चलकर इस्तेमाल नहीं करेंगे. प्रेम संबंधों को देखें तो, इस दौरान वो जातक जो सिंगल है उनका किसी भी व्यक्ति की तरफ रुझान बढ़ेगा. जिससे उनके सामाजिक दायरे में भी वृद्धि होगी. साथ ही यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो, आपके अपने प्रियतम के साथ भी किसी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे. करियर के लिहाज से भी समय अनुकूल है. खासतौर से जो जातक कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी विदेशी यात्रा पर जाने के इच्छुक थे, उन्हें इस दौरान यह अवसर मिलने की संभावना अधिक रहेगी.

वृश्चिक राशिफल:-

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का गोचर मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. क्योंकि इस दौरान व्यापारियों को समाज के कई बड़े लोगों से संपर्क बनाने में मदद मिलेगी, जिससे वे अपने व्यापार में विस्तार करने में सक्षम होंगे. तो वहीं यदि आप पार्टनरशिप के व्यापार से जुड़े हैं तो, आपको इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी. क्योंकि संभावना है कि आपको किसी कारणवश कोई बड़ी हानि हो, साथ ही यदि आप नौकरी करते हैं तो भी आपको कार्यस्थल पर होने वाली राजनीति में न पड़ने की सलाह दी जाती है, अन्यथा इससे आपकी छवि प्रभावित होने का खतरा रहेगा. साथ ही आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस से सही प्रोत्साहन प्राप्त करने में भी असक्षम होंगे, जिससे आपका मन उदास हो सकता है. हालांकि प्रेम संबंधों के लिए समय सामान्य से बेहतर होगा. क्योंकि इस दौरान जहां विवाहित जातक अपने जीवनसाथी के साथ बेहतर संबंध बनाने में सफल रहेंगे, तो वहीं प्रेमी जातक भी अपने प्रियतम को कोई उपहार देकर उनका दिल जीत सकते हैं.

धनु राशिफल:-

धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का गोचर विशेष शुभ रहने वाला है. क्योंकि इस दौरान विशेष रूप से आप अपने घर वालों के साथ अपने संबंध बेहतर करने में सक्षम होंगे. पिता के साथ भी यदि आपका अतीत में कोई विवाद चल जाता तो, आप उसे अपनी समझ से हल करते हुए उनका सहयोग प्राप्त कर सकेंगे. शुक्र देव अपने इस गोचर के दौरान आपका आध्यात्मिक रुझान भी बढ़ाएंगे, जिससे आप कई धार्मिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे. इस दौरान आप दान-पुण्य के कार्य में अपना कुछ धन भी खर्च कर सकते हैं, परंतु आपको विभिन्न स्रोतों से धन लाभ होने के कारण इन खर्चों का प्रभाव आपके आर्थिक जीवन पर नहीं पड़ेगा. प्रेम संबंधों की बात करें तो वो जातक जो शादीशुदा हैं, उनका दांपत्य जीवन उत्तम रहेगा. साथ ही अपनी संतान से भी उन्हें कोई खुशखबरी मिलने के योग बनेंगे. वहीं यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो, आपकी लव लाइफ भी बेहतर ही रहेगी और आप अपने प्रियतम के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए प्रयासरत दिखाई देंगे.

मकर राशिफल:-

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का गोचर, सामान्य से कम अनुकूल रहने वाला है. खासतौर से करियर में इस दौरान आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी, क्योंकि चाहे आप व्यापार करते हो या नौकरी में हो आपको इस अवधि में इच्छा अनुसार फल प्राप्त करने के लिए शुरुआत से ही खुद को अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रखने की सलाह दी जाती है. वहीं अनुसंधान के क्षेत्र में काम कर रहे जातकों के लिए समय सामान्य से बेहतर रहेगा. साथ ही आर्थिक जीवन में तंगी के कारण वो जातक जो किसी बैंक या संस्थान से ऋण लेने का सोच रहे थे, उनका आवेदन इस गोचर के बाद स्वीकार किया जा सकता है. अब बात करें प्रेम संबंधों की तो, इस समय आपको अपने साथी व प्रेमी से किसी भी तरह के तर्क-वितर्क में पड़ने से बचना होगा, अन्यथा इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्ते के साथ-साथ आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि करेगा. हालांकि यदि आप शादीशुदा हैं तो, आपको अपने जीवनसाथी के कारण कोई धन लाभ होने के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं.

कुंभ राशिफल:-

कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का यह गोचर, सबसे अधिक उनके दांपत्य जीवन में खुशहाली लेकर आने वाला है. क्योंकि इस दौरान आप अपने जीवनसाथी के साथ अपने बेहतर संबंध स्थापित करते हुए, संपन्न जीवन का आनंद लेंगे. वहीं वो जातक जो किसी के साथ लव रिलेशन में है, उन्हें भी इस दौरान अपने प्रेमी के साथ शादी के बंधन में बंधने का अवसर मिल सकता है. हालांकि इसके लिए उन्हें अपने घरवालों से बात करने की आवश्यकता होगी. कुछ जातक जीवनसाथी के साथ किसी लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं. साथ ही बात करें आपके करियर की तो, पार्टनरशिप के व्यापार से जुड़े जातकों को ये अवधि अपने साझीदार के साथ संबंध बेहतर करते हुए अपार सफलता प्राप्त होने के योग दर्शा रही है. क्योंकि इस दौरान आपके और पार्टनर के बीच के संबंध बेहतर होंगे, जिससे आप हर सौदे से अच्छा धन अर्जित कर सकेंगे. पारिवारिक जीवन के लिए भी समय उत्तम रहेगा, साथ ही आपको घर-परिवार में किसी शुभ समाचार मिलने से भी खुशी की अनुभूति होगी.

मीन राशिफल:-

मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का ये गोचर मिला-जिला रहने वाला है. क्योंकि इस दौरान आपको सबसे अधिक अपने स्वास्थ्य जीवन के प्रति सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी. अन्यथा आप पेट, नेत्र या किसी प्रकार की हार्मोनल समस्या से परेशान हो सकते है, इसलिए घर पर ही हर समस्या का उपचार करने से बचें और तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से जांच कराएं. परिवारिक जीवन में भी आपका अपने छोटे भाई-बहनों से विवद संभव है. ऐसे में घर पर उनके साथ विवाद के समय किसी भी तरह की गलत भाषा या शब्दों का प्रयोग करने से बचें, अन्यथा परिवार के बड़े सब्दयों के समक्ष आपकी छवि खराब हो सकती है. हालांकि छात्रों के लिए समय शुभ ही रहेगा, क्योंकि शुक्र देव उन्हें सफलता देने का कार्य करेंगे. (साभार: astrosage)