21 अप्रैल को लॉन्च होगा Maruti Suzuki XL6 का नया मॉडल, फोन से होगी यह कार स्टार्ट

All New Maruti Suzuki XL6 Price and Launch Date: पिछले दो सालों से भारत की सड़कों पर फर्राटा भर रही है मारुति सुजुकी की लग्जरी कार XL6 का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. Maruti Suzuki XL6 को मिले शानदार पब्लिक रिस्पॉन्च से गदगद कंपनी अब इसका अपग्रेड मॉडल लॉन्च करने जा रही है. 6 सीटर एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस वाली कार XL6 का नया मॉडल 21 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा. इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है. अगर आप इस कार को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो मात्र 11,000 रुपये जमा करके किसी शोरूम या फिर वेबसाइट पर मारुति एक्सएल6 को बुक करा सकते हैं.

ऑटो एक्सपर्ट बताते हैं कि नई Maruti Suzuki XL6 पहले से ज्यादा लग्जरी, ज्यादा जगह वाली और तमाम एडवांस फीचर्स से लैस होगी. मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि नई एक्सएल6 की खासियतों में एक मजबूत एसयूवी डिजाइन और छह सीटों वाली एमपीवी सुविधा शामिल है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

स्मार्टफोन से होगी स्टार्ट

अन्य फीचर्स की बात करें तो All New Maruti Suzuki XL6 में बेहतर डैशबोर्ड, लेदर सीट, नई अपहॉल्स्ट्री, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और Apple कार प्ले सपोर्ट वाला 9 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है. इसमें वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नॉलजी और ऑटोमैटिक एसी जैसे फीचर्स भी होंगे. इसमें कई कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे.

इसका सबसे खास फीचर है फोन से कार को स्टार्ट करना. अगर आपके पास कार की चाबी नहीं है तो नो टेंशन. आप अपने फोन से ही इंजन को भी स्टार्ट कर पाएंगे. स्मार्टफोन ऐप की मदद से कार को लॉक-अनलॉक भी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- Piaggio ने लॉन्च किया Justin Bieber X Vespa स्कूटर, दिल चुरा लेगा इसका स्टाइल

Maruti Suzuki XL6 2022 कार में नए डिजाइन वाले 16-इंच के बड़े अलॉय व्हील लगाए गए हैं. अलॉय में डुअल-टोन ऑप्शन भी मिलेगा. कार की फ्रंट ग्रिल में भी बदलाव किया गया है. इसे बंपर के साथ बेहतर कनेक्ट किया गया है.

दमदार इंजन

नई Maruti Suzuki XL6 2022 के इंजन की बात करें तो इसमें K-Series का 1.5 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है. यह इंजन स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नॉलजी से लैस होगा और 115hp का पावर जनरेट करेगा. डुअल-जेट टेक्नोलॉजी की वजह से इसमें बेहतर माइलेज भी मिलेगा. इंजन को 6 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इस गाड़ी में एडवांस ट्रांसमिशन ऑप्शन भी दिया जा सकता है. XL6 के मौजूद मॉडल में K15B 1.5-लीटर इंजन और 4-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.

ये 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से कनेक्ट किया जाएगा. पुराने मॉडल में 4-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है.

Maruti Suzuki XL6 2022 की कीमत

XL6 के नए मॉडल की कीमत के बारे में कंपनी की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है. मौजूद मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 10.14 लाख से 12.02 रुपए तक है. बताया जा रहा है कि नए मॉडल के बेस वैरिएंट की कीमत में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा. नई एक्सएल6 की शुरूआती कीमत 11 लाख से शुरू हो सकती है.