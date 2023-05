पहला या दूसरा? कार को पार्क करते समय किस गियर पर छोड़ना चाहिए? जान लें काम की बात

Which Gear To Park Car In: आपकी कार आपका कितना साथ देगी? यह सिर्फ उसके मेंटेनेंस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि कार चलाने के तौर तरीकों और छोटी-छोटी बातों पर भी निर्भर करता है, जिसका कुछ लोग अनजाने में अनदेखी करते हैं. कई लोगों को कार की छोटी-मोटी बातों के बारे में सही जानकारी नहीं होती, इस वजह से वो कई बार मुसीबत में पड़ जाते हैं.

कई लोगों को यह पता नहीं होता कि उन्हें पार्किग में अपनी कार न्यूट्रल में रखनी है या गियर में या फिर हैंडब्रेक लगाना है? इस वजह से वो पार्किंग करते समय बार बार गलती करते हैं. कई बार गलत पार्किंग के वजह से कार ढलानों में लुढ़क जाती है जिससे जान माल का भी नुकसान होता है. तो चलिए जानते हैं कार पार्क करते समय समय क्या करना चाहिए.

किस गियर में पार्क करें कार?

सबसे पहले हो सके तो अपनी कार को समतल जगह पर पार्क करें. ऐसा करने पर कार के लुढ़कने का खतरा नहीं होता. कार को पार्क करने के बाद उसे हमेशा पहले गियर (First Gear) पर लगा कर रखें. आप रिवर्स गियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ध्यान रहे कि कार को पार्किंग के समय ऊंचे गियर (Higher Gear) पर न रखें, क्योंकि ऊंचे गियर पर कार आसानी से लुढ़क सकती है.

हैंडब्रेक का करें इस्तेमाल

पार्किंग करते वक्त अगर आप कार को फर्स्ट का रियर गियर में डालने के अलावा हैंडब्रेक भी इस्तेमाल करते हैं, तो इससे सेफ्टी दोगुना बढ़ जाती है. अगर आपने ये सावधानी बरती तो आपकी कार ढलान में भी खड़ी क्यों न हो, वह नीचे नहीं लुढ़केगी. दरअसल, हैंडब्रेक अगले पहियों को लॉक कर देता है, जिससे कार को डबल सेफ्टी मिल जाती है.

कई देशों में कार को सड़क के किनारे या पार्किंग स्पेस में पार्क करते समय फ्रंट व्हील को तिरछा रखने की सलाह दी जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कार लुढ़के तो वह सीधी नीचे न जाकर वहीं घूम जाए जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों को नुकसान से बचाया जा सकता है.