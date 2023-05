किस स्पीड में बाइक देती है सबसे ज्यादा माइलेज, क्या 70 की स्पीड पर बाइक खाएगी ज्यादा फ्यूल? जानें सबकुछ

At What Speed Bike Gives Best Mileage: कई लोग समय पर बाइक की सर्विसिंग करवाते हैं लेकिन फिर भी वे कम माइलेज के चलते परेशान रहते हैं. ज्यादातर लोगों की समस्या यह रहती है कि बाइक को अच्छे से मेंटेन रखने पर भी उन्हें माइलेज क्यों बेहतर नहीं मिलती है?

लोग अक्सर बाइक को चलाने में छोटी-छोटी गलतियां करते रहते हैं जिसका उन्हें अंदाजा ही नहीं होता. और इस वजह से नई बाइक भी कम माइलेज देने लगती है. इसमें से ही एक गलती है बाइक को सही स्पीड में न चलना. तो चलिए जानते हैं बाइक को किस स्पीड में चलाने पर सबसे बेहतर माइलेज मिलती है.

स्पीड से जुड़ा है माइलेज

अगर आपको अपनी बाइक से बेहतर माइलेज चाहिए तो उसे बहुत कम या बहुत ज्यादा स्पीड पर न चलाएं. दरअसल, इंजन अगर एक तय आरपीएम (RPM) पर काम करता है तो वह बेहतर माइलेज देता है. अगर बाइक को बहुत धीमी रफ्तार पर चलाया जाए तो ऐसे में ईंधन की खपत तो होगी, लेकिन स्पीड कम होने के चलते अच्छी माइलेज निकलकर नहीं आएगी.

वहीं अगर आरपीएम ज्यादा हुई तो ऐसे में स्पीड तो अधिक होगी, लेकिन ईंधन की भी ज्यादा खपत होगी और माइलेज भी बिगड़ जाएगा. तो आखिर बाइक को कैसे चलाया जाए ताकि स्पीड भी अच्छी हो और माइलेज भी बेहतर निकलकर आए?

ये है अच्छी माइलेज वाली स्पीड

आपने बाइक चलाते हुए कभी उसके स्पीडोमीटर पर गौर किया होगा कि उसपर इकॉनमी स्पीड लिखा हुआ है. इस स्पीड लिमिट को हरे रंग की पट्टी में रखा जाता है. दरअसल, दोपहिया वाहनों के मामले में 45kmph से 55 kmph की स्पीड को इकॉनमी स्पीड कहते हैं. इस स्पीड पर बाइक अपना सबसे बेहतर माइलेज देती है. कहने का मतलब यह है कि अगर बाइक से आप लंबे सफर पर निकले हैं और इस दौरान बाइक की स्पीड 45-55 किलोमीटर प्रति घंटा पर मेंटेन रखते हैं तो आपको सबसे बेहतर माइलेज मिलेगी. कंपनियां अक्सर इसी रफ्तार पर अच्छी माइलेज मिलने का दावा करती हैं.

70 की स्पीड में होता है ये नुकसान

कई लोग अपनी बाइक ज्यादातर हाईवे पर चलाते हैं. हाईवे पर बाइक ज्यादा समय 60-70 kmph या उससे अधिक की स्पीड पर ही चलती है. ऐसे में उन्हें कम माइलेज की परेशानी हमेशा रहती है. यह इसलिए क्योंकि इकॉनमी से अधिक स्पीड पर बाइक ज्यादा ईंधन की खपत करने लगती है. इस स्पीड पर बाइक चलाने पर आप अपने गंतव्य पर जल्दी तो पहुंच जाएंगे लेकिन बाइक की माइलेज बहुत कम हो जाएगी.

माइलेज को बढ़ाने के कुछ टिप्स

बाइक की माइलेज आपके बाइक चलाने के तौर तरीकों और मेंटेनेंस पर भी निर्भर करता है. बाइक के इंजन पर कम दबाव पड़े इसलिए जरूरी है कि टायर में हवा हमेशा सही प्रेशर में रहे. इसके अलावा समय पर एयर फिल्टर और इंजन ऑयल को भी बदलवाना जरूरी है. कार्बोरेटर वाली बाइक्स में एयर और फ्यूल का सेटिंग गड़बड़ होने पर भी बाइक कम माइलेज देने लगती है. इसके लिए जरूरी है कि आप किसी अच्छे मैकेनिक से उसे सही करवाएं. इसके अलावा बाइक की आइडल रनिंग करने से बचे और सिग्नल पर इंजन को बंद रखें.