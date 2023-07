How To Use Clutch While Driving Car: कार ड्राइव करना अपने आप में ही एक कला है. कई लोग ड्राइविंग सीखते समय गलतियां करते हैं, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं काफी लंबे समय से कार चला रहे होते हैं लेकिन फिर भी गलतियां करते हैं. लोग अक्सर जानकारी के आभाव में या गलत ट्रेनिंग के वजह से ड्राइविंग में गलतियां करते हैं. लेकिन अगर आप इन गलतियों को बार-बार दोहराते हैं तो कार जल्दी खराब होने लगती है और उसमें हमेशा कोई न कोई समस्या आने लगती है.

कार के क्लच का सही इस्तेमाल एक ऐसा ही ड्राइविंग स्किल है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए. कई बार कार के क्लच का सही उपयोग पुराने कार ड्राइवर्स को भी पता नहीं होता. कार चलाने वाले क्लच के इस्तेमाल में अक्सर 5 गलतियां करते हैं. यहां हम आपको बताने वाले हैं कि आप इन गलतियों को सुधार कर क्लच का सही इस्तेमाल कैसे सीख सकते हैं.

1. क्लच छोड़ने में न करें जल्दबाजी

ट्रैफिक में कार चलाते समय ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं. अगर कार ट्रैफिक में रुक-रुक कर चल रही हो तो ऐसे में आपको क्लच झटके से नहीं छोड़ना चहिए. जब कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई हो तो झटके से क्लच छोड़कर एक्सेलरेटर न दबाएं, इससे कार बंद हो सकती है. ऐसा बार-बार करने से क्लच प्लेट जल्दी घिस जाता है और इंजन पर भी बुरा असर पड़ता है.

2. गियर बदलते समय आधा क्लच दबाना

कई लोग गियर बदलते समय आधा क्लच दबाते हैं. इससे गियर ठीक से डिसइनगेज नहीं हो पाता और ऐसा करने से गियरबॉक्स से आवाज भी आने लगती है. लंबे समय तक ऐसा करने से गियरबॉक्स खराब भी हो सकता है. इसलिए गियर बदलते समय क्लच को पूरी तरह दबाना जरूरी है.

3. क्लच को पूरी तरह न छोड़ना

कुछ लोग अक्सर क्लच पर पैर रखकर ड्राइव करते हैं. पैर के भार से क्लच दबा रह जाता है जिससे क्लच और गियरबॉक्स दोनों को नुकसान होता है. इससे क्लच प्लेट भी घिसने लगता है और कार का पिकअप कम होने की शिकायत आने लगती है.

4. बार-बार क्लच दबाना

कई लोगों की आदत होती है कि वो कार ड्राइव करते समय बेवजह क्लच दबाते रहते हैं. ऐसा करने से कार के अंदर बैठे यात्रियों को झटका लगता है और सफर का मजा भी खराब हो जाता है. इससे सबसे ज्यादा नुकसान गियरबॉक्स के कंपोनेंट्स को होता है.

5. स्पीड कम करने के लिए क्लच दबाना

स्पीड कम करने के दौरान क्लच को दबाना भी एक अच्छी आदत नहीं है. आपको स्पीड कम करते समय क्लच तभी दबाना चाहिए जब आप कार को पूरी तरह रोकना चाहते हैं या गियर बदलना चाहते हैं. अगर आपको केवल कार की स्पीड कम करनी है तो आप बिना क्लच दबाए ब्रेक लगा सकते हैं.