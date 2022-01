झटका! महंगी हुईं Toyota Innova, Fortuner और Legender, जानें कितने रुपये ज्यादा करने पड़ेंगे खर्च

Toyota price hike: टोयोटा ने नए साल में अपनी भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ियों की कीमत बढ़ा दी है. कंपनी का कहना है कि बढ़ती लागत के कारण उसे अपने वाहनों के कीमत बढ़ाने (Price Hike) पड़ रहे हैं, ताकि इसके असर को कुछ कम किया जा सके. टोयोटा ने इनोवा क्रिस्टा (Innova Crysta) पर 33,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है. इसके अलावा 2022 टोयोटा फॉर्च्यूनर (2022 Toyota Fortuner) और लीजेंडर (Legender) की कीमतों में 1.10 लाख रुपये तक का इजाफा किया है.

टोयोटा के मुताबिक, बढ़ती लागत के बीच पूरा प्रयास किया गया है कि ग्राहकों के ऊपर ज्यादा बोझ ना डाला जाए. कंपनी ने कहा कि स्टील, तांबा, एल्युमिनियम और कीमती धातुओं जैसी कई वस्तुओं के दाम पिछले एक साल में काफी बढ़ गए हैं. ऐसे में नुकसान से बचने के लिए कुछ बोझ ग्राहकों पर डाला जा रहा है. बता दें कि मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki), टाटा मोटर्स (Tata Motors) और होंडा कार (Honda Cars) जैसी कंपनियों ने पहले ही दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है.

1.10 लाख तक महंगी हुई फॉर्च्यूनर2022 टोयोटा फॉर्च्यूनर 2 पेट्रोल और 4 डीजल वेरिएंट में आती है. पेट्रोल MT और AT वेरिएंट की शुरुआती कीमत अब 31.39 लाख रुपये और 32.98 लाख रुपये है. वहीं, डीजल MT 2WD और डीजल AT 2WD की कीमत अब 33.89 लाख रुपये और 36.17 लाख रुपये है. इन वेरिएंट्स की कीमत में 66,000 रुपये का इजाफा किया गया है. टॉप डीजल MT 4×4 और AT 4×4 की कीमत अब 36.99 लाख रुपये और 39.28 लाख रुपये है. फॉर्च्यूनर लीजेंडर 4×2 AT डीजल और 4×4 AT डीजल की कीमत अब 39.71 लाख रुपये और 43.43 लाख रुपये है. ये हाई-स्पेक वेरिएंट अब 1.10 लाख रुपये महंगे हो गए हैं.

जल्द लॉन्च होगा टोयोटा हिल्क्स

कंपनी ने हाल ही में अपनी अपकमिंग कैमरी हाइब्रिड का टीजर जारी किया है, जिसके अगले कुछ दिनों में आने की उम्मीद है. इसके अलावा, टोयोटा हिल्क्स पिक-अप ट्रक को भी लॉन्च करेगी, जिसे टीवीसी शूट के दौरान देखा गया है. डीलर्स ने हिल्क्स पिक-अप ट्रक के लिए प्री-ऑर्डर लेना भी शुरू कर दिया है. कंपनी Rumion MPV भी लॉन्च करेगी, जो एक री-बैज वाली Ertiga होगी. Toyota और Suzuki JV भी Hyundai Creta और Kia Seltos को टक्कर देने के लिए एक मिड-साइज SUV लाने की तैयारी कर रही है.