6 लाख रुपये में आती हैं ये 5 शानदार कार, Tata Punch और Tiago जैसे ऑप्शन हैं शामिल

Best Car Under Rs 6 Lakh in India 2022: भारतीय कार बाजार में कई तरह के ऑप्शन मौजूद हैं. ज्यादा ऑप्शन की वजह कई बार खरीदार भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए कौन सी कार बेस्ट रहेगी. हालांकि, कार पसंद करना बजट और जरूरत के ऊपर निर्भर करता है. अगर आप 6 लाख रुपये तक के बजट में कार खरीदने का सोच रहे हैं तो यहां आपको इस रेंज में आने वाली 5 बेस्ट कारों के बारे में बता रहे हैं.

Tata Punch

इस रेंज में टाटा पंच एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है. टाटा पंच 5- सीटर सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जिसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है. हालांकि, कुछ बेस मॉडल हैं जो 6 लाख रुपये के बजट में आते हैं. टाटा पंच की कीमत 5.67 लाख से शुरू होती है. नेक्सॉन के बाद पंच कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है. साथ ही यह टाटा की सबसे छोटी एसयूवी है.

Maruti Suzuki WagonR

मारुति सुजुकी कई कारणों से भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मारुति सुजुकी अपनी कार को किफायती बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है. मारुति सुजुकी वैगनआर कंपनी की बेस्ट सेलर में कारों से एक है. यह 5-सीटर हैचबैक दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है. अगर आपका बजट 6 लाख रुपये से कम है, तो यह कार आपके लिए बेस्ट रहेगी. वैगनआर की कीमत 5.47 लाख से शुरू होती है.

Renault Kwid

रेनॉ की हैचबैक कार क्विड दो अलग-अलग इंजन ऑप्शन के साथ आती है. क्विड के 1.0 RXL AMT वेरिएंट में 999 cc का इंजन मिलता है. यह कार 5 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ भी आती है. कार में फ्रंट पावर विंडो, एयर कंडीशनर, सिंगल DIN म्यूजिक सिस्टम, USB, पावर स्टीयरिंग, सेंट्रल लॉकिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिस्टम और रिमोट कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह कार 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. इस कार की कीमत 4.49 लाख रुपये से शुरू होती है.

Maruti S-Presso

मारुति एस-प्रेसो में कंपनी ने 1.0 लीटर इंजन दिया है. यह 90 Nm का टॉर्क और 67 bhp की पावर जनरेट करता है. कार का Vxi AMT वैरिएंट 5 स्पीड AGS ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ आता है. कार में एयर कंडीशनर, पावर स्टीयरिंग रिमोट कीलेस एंट्री, USB, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर और इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. मारुति की ये कार 21.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. इसकी कीमत 4.17 लाख रुपये से शुरू होती है.

Tata Tiago

घरेलू कार निर्माता टाटा टियागो की एक और अट्रैक्टिव क्रिएशन तीन इंजन-ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आती है. टाटा टियागो के साथ पेट्रोल और सीएनजी का ऑप्शन मिलता है. टाटा टियागो के बेस और मिड वेरिएंट की कीमत 5.22 लाख रुपये से लेकर 5.79 लाख रुपये तक है. सेफ्टी के मामले में टाटा टियागो को Global NCAP क्रैश टेस्ट में कार को फोर-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी.