Best Electric Car : 100 में से 75 लोगों की पहली पसंद है ये इलेक्ट्रिक कार, रेंज भी है जबर्दस्त

Electric Car Sales April 2023: मारुति सुजुकी को लोग देश की सबसे ज्यादा कार बेचने के लिए जानते हैं. कंपनी का पेट्रोल और सीएनजी कारों के मामले में कोई मुकाबला नहीं है. लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है जहां मारुति भी मात खा गई है. जी हां, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट कि जहां टाटा मोटर्स का एकछत्र राज कायम है. दरअसल, टाटा मोटर्स इस सेगमेंट में 75% की हिस्सेदारी रखती है और इस सेगमेंट में कोई कंपनी उसके आस पास भी नहीं है.

पिछले महीने की सेल्स को देखें तो, कुल 5,834 इलेक्ट्रिक कारें बिकीं, जिनमें टाटा मोटर्स ने 4,392 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री करते हुए 141% की ग्रोथ हासिल की है. इस सेगमेंट में Nexon EV कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही. तो दूसरे नंबर पर Tigor EV रही जो कंपनी की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है. वहीं महिंद्रा, एमजी, सिट्रोन, बीवाईडी जैसी कंपनियां टाटा मोटर्स से काफी पीछे हैं.

अप्रैल में हुई जबरदस्त सेल

सेल्स के आंकड़ों को देखें तो बीते अप्रैल महीने में टाटा मोटर्स ने 4,392 यूनिट्स की बिक्री की है. वहीं महिंद्रा ने 505 यूनिट्स, एमजी ने 335 यूनिट्स, सिट्रोन 229 यूनिट्स, बीवाईडी ने 154 यूनिट्स, बीएमडब्ल्यू ने 60 यूनिट्स, हुंडई ने 51 यूनिट्स, वोल्वो ने 34 यूनिट्स, किया ने 34 यूनिट्स, मर्सिडीज ने 27 यूनिट्स और अन्य कंपनियों ने 13 यूनिट्स की बिक्री दर्ज कराई। टाटा मोटर्स के बाद महिंद्रा 8.66% के साथ इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदार है. महिंद्रा ने पिछले महीने 3784% की ग्रोथ दर्ज कराई है.

कैसी है नेक्सॉन ईवी?

टाटा नेक्सॉन ईवी की बात करें तो कंपनी ने इसे तैयार करने के लिए लेटेस्ट जिप्ट्राॅन तकनीक का इस्तेमाल किया है. कंपनी पांच वैरिएंट्स, XM, XZ Plus, XZ Plus Dark Edition, XZ Plus LUX और XZ Plus LUX Dark Edition में बेच रही है. नेक्सॉन ईवी की दिल्ली एक्स-शोरूम कीमत 14.66 लाख रुपये से शुरू होकर 17.60 लाख रुपये तक जाती है.

Tata ने इसमें 30.2kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक का इस्तेमाल किया है जो कार को 129PS की पॉवर और 245Nm का टॉर्क देता है. इस सेटअप के साथ, नेक्सॉन ईवी 312 किलोमीटर की एआरएआई प्रमाणित रेंज देती है. इसे 3.3kW एसी चार्जर का उपयोग 8.5 घंटे में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है. वहीं 50kW डीसी फास्ट चार्जर से यह लगभग 60 मिनट में शून्य से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है.

फीचर्स हैं शानदार

नेक्सॉन ईवी में 7-इंच का सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक, ऑटो एसी, ऑटो हेडलाइट्स और सिंगल-पैन सनरूफ मिलता है। इसमें क्रूज कंट्रोल, मल्टी-लेवल रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं.

सुरक्षा के लिहाज से इसमें ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, EBD के साथ ABS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है.