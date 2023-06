नई दिल्ली. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने कुछ दिनों पहले अपनी बहुप्रतीक्षित कार मारुति सुजुकी जिम्नी (Maruti Suzuki Jimny) लॉन्च कर दी. इसे कंपनी भारत में नेक्सा डीलरशिप के जरिए सेल करेगी. इस नई एसयूवी के लिए ऑटो एक्सपो 2023 में बुकिंग शुरू कर दी गई थी.

इस कार को भारत में शानदार रिस्पॉन्स मिला है और अब तक इसकी 30,000 यूनिट्स बुक हो चुकी हैं. इस कार के लिए वेटिंग पीरियड 6-7 महीने पहुंच चुका है. यानी अगर आप भी यह कार खरीदने की फिराक में हैं तो आपको 6 से 7 महीने का इंतजार करना ही होगा. आइए जानते हैं इसकी कीमत के बारे में.

सभी वेरियंट्स की कीमतें

जीटा MT -1,274,000 रुपयेअल्फा MT -1,369,000 रुपयेअल्फा MT (ड्यूल टोन) – 1,385,000 रुपयेजीटा AT – 1,394,000 रुपयेअल्फा AT – 1,489,000 रुपयेअल्फा AT (ड्यूल टोन) – 1,505,000 रुपये

रग्ड बॉडी-ऑन-फ्रेम चेसिस

यह रग्ड बॉडी-ऑन-फ्रेम चेसिस पर आधारित है और इसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप तकनीक के साथ 1.5-लीटर K15B पेट्रोल इंजन है. यह इंजन 6000rpm पर 104.8PS और 4,000rpm पर 134.2Nm का पीक टॉर्क पैदा करने में सक्षम है. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक शामिल हैं.

धांसू फ्यूल इकॉनमी

मैन्युअल एडिशन में 16.94 किमी/लीटर की ARAI अप्रूव्ड फ्यूल इकॉनमी देने का दावा किया गया है, जबकि ऑटोमेटित मॉडल 16.39 किमी/लीटर ऑफर करता है. नई जिम्नी LWB मॉडल सुजुकी के ऑलग्रिप प्रो 4×4 ड्राइवट्रेन के साथ एक लो-रेंज गियरबॉक्स और 3-लिंक रिजिड एक्सल सस्पेंशन के साथ फिट है. इसका अप्रोच एंगल 36°, डिपार्चर एंगल 50° और ब्रेक-ओवर एंगल 24° है. SUV की ग्राउंड क्लीयरेंस 210mm और पानी में उतरने की क्षमता 300mm है.