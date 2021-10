क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने खरीदी 68 लाख की BMW कार, पिता के साथ शेयर की तस्वीरें

इंडियन क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने नई कार खरीदी है. IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी पृथ्वी शॉ ने सफेद रंग बीएमडब्ल्यू कार (630i M Sport) खरीदी है.इस कार कीमत तकरीबन 68 लाख रुपये है.

बीएमडब्ल्यू इंडिया कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पृथ्वी शॉ को कार की चाबी सौंपते हुए तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों ने शॉ को सफेद कलर की 630i M Sport के साथ देखा जा सकता है. इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 68.50 लाख रुपये है.

पृथ्वी ने इस बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर भी तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों के साथ एक भावुक मैसेज भी लिखा है.

पृथ्वी ने कार के साथ अपनी तस्वीर के नीचे मैसेज लिखा है- पृथ्वी शॉ ने नीचे से शुरुआत की और अब यहां है. (Prithvishaw Started from the bottom now we’re here!!)

कार की डिलीवरी के समय पृथ्वी के साथ उनके पिता भी हैं.

बीएमडब्ल्यू 630आई एम स्पोर्ट कार (BMW 630i M Sport Car)

बीएमडब्ल्यू इंडिया ने BMW 6 सीरीज में कई नए वर्जन लॉन्च किए हैं. बीएमडब्ल्यू जीटी एडिशन तीन वेरिएंट- 630i M Sport, 620d Luxury Line और 630d M Sport में उपलब्ध है. ये कार तीन इंजन ऑप्शन में लॉन्च की गई हैं. इनमें एक पेट्रोल और दो डीजल इंजन हैं. इस सीरीज में कार की कीमत 68.50 लाख रुपये से शुरू होकर और टॉप मॉडल की कीमत 79.20 लाख रुपये है.

बिहार के रहने वाले हैं पृथ्वी शॉ

पृथ्वी शॉ का परिवार बिहार के गया का रहने वाला है. लेकिन उनका परिवार मुंबई में ही बस गया है. पृथ्वी शॉ महज तीन साल के थे, तभी उनके पिता ने क्रिकेट एकेडमी में उनका दाखिला कराया था. महज चाल साल की उम्र में ही पृथ्वी की मां इस दुनिया को छोड़ कर चली गईं. पृथ्वी का पालन-पोषण उनके पिता ने ही किया.

पृथ्वी ने महज 18 साल की उम्र में राजकोट में वेस्टइंडीज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में धमाकेदार शतक मारकर पूरी दुनिया को अपने टैलेंट का सबूत दिया था. 134 रनों की यादगार पारी खेलकर उन्होंने क्रिकेट जगत में धमाकेदार एंट्री की थी.