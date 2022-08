भारत में लॉन्च हुए 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिर्फ 50 हजार रुपये है शुरुआती कीमत

नई दिल्ली. GT Soul and GT One Electric Scooter Price: इंडियन मार्केट में दो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की एंट्री हुई है. ये स्कूटर काफी किफायती कीमत में अच्छे लुक-फीचर्स और बैटरी रेंज के साथ लॉन्च हुए हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप जीटी फोर्स (GT Force) ने अपने लंबे इंतजार के बाद अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर जीटी सोल (GT Soul) और जीटी वन (GT One) लॉन्च कर दिए हैं इन्हें पावरफुल ट्यूबलर फ्रेम पर बनाया गया है. ये दोनों मॉडल लो-स्पीड स्कूटर हैं. इन दोनों स्कूटर्स की रेंज सिंगल चार्ज पर 60-65 किलोमीटर तक की है.

जीटी सोल स्कूटर

जीटी सोल को भारत में 49,996 रुपये (एक्स शोरूम, इंडिया) की कीमत के साथ लॉन्च किया गया है. स्लो स्पीड कैटिगरी में जीटी फोर्स के लॉन्च इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड 25 Kmph की है और यह स्कूटर Lead 68V 28 Ah बैटरी और Lithium 48V 24Ah बैटरी ऑप्शन के साथ आता है. इनकी रेंज क्रमश: 50-60 किलोमीटर प्रति चार्ज और लीथियम पर 60-65 किलोमीटर है. इस मॉडल में बीएलडीसी मोटर लगा है और 95 किलोग्राम वजन वाले जीटी सोल की लोडिंग क्षमता 130 किलोग्राम तक है.

जीटी फोर्स स्कूटर

जीटी फोर्स ने 59,800 रुपये (एक्स शोरूम, इंडिया) में लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर जीटी वन भी बाजार में उतारा है. जीटी वन भी Lead 68V 28 Ah बैटरी और Lithium 48V 24Ah बैटरी ऑप्शन में हैं और इनकी रेंज क्रमश: 50-60 किलोमीटर प्रति चार्ज और लीथियम पर 60-65 किमा तक है. जीटी वन में कंफर्ट के लिए डुअल ट्यूब तकनीक के साथ एक फ्रंट हाइड्रोलिक और बेजोड़ टेलिस्कोपिक डबल शॉकर दिया गया है.

जीटी वन की लोडिंग कैपासिटी 140 किलोग्राम की है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में सेंट्रल लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, मोबाइल चार्जिंग और क्रूज कंट्रोल सिस्टम जैसे कई यूजफुल फीचर्स दिए गए हैं. भारत में जीटी फोर्स ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को 80 शहरों तक बढ़ा लिया है और अब करीब 100 शोरूम चालू हो चुके हैं.