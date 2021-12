बाइक या स्कूटर खरीदने का शानदार मौका, Hero MotoCorp का बंपर ऑफर

Auto News in Hindi: दीपावली की फेस्टिव सेल में अगर आप बाइक या स्कूटर खरीदने से चूक गए हैं तो नए साल पर अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं.

मोटरसाइकिल और स्कूटर के दुनिया के सबसे बड़े निर्माता हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने ग्राहकों को लुभाने के लिए शानदार स्कीम शुरू की है. हीरो मोटोकॉर्प टू-व्हीलर खरीदारों को सस्ती और आसान फाइनेंस सर्विस मुहैया करा रहा है. इसके लिए कंपनी ने रिटेल फाइनेंस कार्निवल (Retail Finance Carnival) शुरू किया है. इस कार्निवाल 31 दिसंबर तक चलेगा और इसके माध्यम से कंपनी का लक्ष्य सभी वर्गों के ग्राहकों के लिए वाहन खरीद में सरल और सस्ती दरों पर फाइनेंस सर्विस मुहैया करना है.

रिटेल फाइनेंस कार्निवल में देश के किसी भी हिस्से से लोग शामिल हो सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं. यहां ग्राहकों को जीरो डाउन पेमेंट (zero down payment), जीरो ब्याज दर (zero interest rate) और जीरो प्रोसेसिंग फीस (zero processing fee) जैसे ऑफर दिए जा रहे हैं. कंपनी का कहना है कि कार्निवाल के माध्यम से लोगों में वाहनों की खरीद की क्षमता में इजाफा होगा.

कंपनी का कहना है कि कार्निवाल में ग्राहकों को बिना किसी चेक बुक या अन्य कागजी दस्तावेज के ऑटो लोन मुहैया कराया जाएगा.

हीरो मोटोकॉर्प ने आधार नंबर (Aadhaar based loan) के आधार पर लोन योजना भी शुरू की है, जिसके तहत ग्राहकों को ऑटो लोन के लिए केवल अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है.

अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको अधिकृत हीरो मोटोकॉर्प डीलरशिप या ऑनलाइन चैनलों पर संपर्क करना होगा.