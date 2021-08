Honda Amaze 2021 हुई लॉन्च, आज से कर सकते हैं बुकिंग, चेक करें प्राइस और अन्य डिटेल्स

नई दिल्ली: जपानी कार कंपनी ने भारत में होंडा अमेज का 2021 मॉडल (Honda Amaze 2021) लॉन्च किया है. इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत 6.32 लाख रुपये है. वहीं, इस मॉडल के टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 11.15 लाख रुपये है. इस कार की बुकिंग आप आज से कर सकते हैं और यह गाड़ी आपको 5 कलर वेरिएंट में मिल जाएगी. 2021 Honda Amaze एक फाइव सीटर सेडान है जिसे आप मौजूद डीलरशिप पर 21,000 रुपये और ऑनलाइन सेल प्लेटफॉर्म्स के जरिए 5000 रुपये देकर बुक कर सकते हैं.

> गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो यह पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में मिल रही है.>> कार को तीन वेरिएंट (मैनुअल) में निकाला गया है जो New AMAZE VX, New AMAZE S और New AMAZE E हैं.>> पेट्रोल वेरिएंट में 1.2 लीटर i-VTEC इंजन है.>> इसका माइलेज 18.6 किलोमीटर प्रति किलोमीटर है.>> डीजल वेरिएंट में 1.5 लीटर i-DTEC इंजन है. इसका माइलेज 24.7 किलोमीटर प्रति किलोमीटर है.