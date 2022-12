Hyundai Price Hike: कार खरीदने का है प्लान तो जल्दी करें, जनवरी से बढ़ रही कीमतें

नई दिल्ली. हुंडी मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने गुरूवार को घोषणा की कंपनी जनवरी से अपने मॉडल्स की कीमत बढ़ाएगी. माना जा रहा है कि प्राइस हाइक की वजह बढ़ती हुई इनपुट कॉस्ट है. कंपनी ने कहा कि वह बढ़ती लागत का एक हिस्सा ग्राहकों पर डालेगी.

एचएमआईएल ग्राहकों पर कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए लगातार आंतरिक तौर पर प्रयास करती रहेगी. HMIL मॉडल रेंज की नई कीमतें जनवरी, 2023 से प्रभावी होंगी.

बाकी कंपनियां भी बढ़ा रहीं कीमत

यह प्राइस हाइक मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प जैसी अन्य कंपनियों की ओर से प्राइस हाइक की घोषणा के बाद आई है. मारुति सुजुकी जनवरी 2023 से सभी मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी, क्योंकि इंफ्लेशन के कारण लागत का दबाव है, जबकि हीरो मोटोकॉर्प ने 1 दिसंबर से अपनी मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की एक्स-शोरूम कीमतें बढ़ा दी हैं. टाटा मोटर्स ने मंगलवार को कहा कि वह कमर्शियल व्हीकल की कीमतों में वृद्धि करेगी. बढ़ती लागत के कारण अगले साल जनवरी से वाहनों में 2 फीसदी की कमी आई है.

कंपनी के पास 11 मॉडल

HMIL Hyundai Motor Company के मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी है, और इसमें GRAND i10 NIOS, All New i20, i20 N Line, AURA, VENUE, VENUE N Line, Spirited New VERNA, All New CRETA, ALCAZAR, सहित 11 कार मॉडल हैं. नई टक्सन और कोना इलेक्ट्रिक. चेन्नई के पास इसका अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है. हुंडई मोटर इंडिया अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया प्रशांत के 85 देशों में भी निर्यात करती है. पूरे भारत में इसके 581 डीलर और 1,458 से अधिक सर्विस पॉइंट हैं. जनवरी से देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी भी अपने मॉडल्स महंगे करने जा रही है.