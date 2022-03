कार खरीदारों को झटका! महंगी हुई देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार, देखें नई कीमत

नई दिल्ली. Tata Motors ने भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार Nexon EV की कीमत में इजाफा कर दिया है. Nexon EV की कीमतों में सभी मौजूदा वेरिएंट्स में 25,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. टाटा मोटर्स वर्तमान में नेक्सॉन ईवी को पांच वेरिएंट में पेश करती है.

Tata Motors ने अभी तक कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे कोई कारण शेयर नहीं किया है. इस साल की शुरुआत में टाटा ने अपने कुछ मॉडलों की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की थी. इसने कीमतों में वृद्धि के पीछे बढ़ती इनपुट लागत का कारण बताया था.

इन मॉडलों पर बढ़ी कीमत

Nexon EV के जिन मॉडलों पर कीमत बढ़ाई गई है, उनमें XM, XZ Plus, XZ Plus Luxury, Dark XZ Plus और Dark XZ Plus Luxury वेरिएंट शामिल हैं. Tata Nexon EVs की कीमत, जो पहले ₹14.29 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती थी, अब ₹14.54 लाख (एक्स-शोरूम) से उपलब्ध होगी. टॉप मॉडल टाटा नेक्सन ईवी डार्क एक्सज़ेड प्लस लक्ज़री वेरिएंच की कीमत 17.15 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है. पहले इसकी कीमत ₹17 लाख से कम थी.

ये है फीचर्स

Nexon EV 30.2 kWh बैटरी पैक के साथ आती है, जो इसे सिंगल चार्जिंग पर 312 किलोमीटर की रेंज देती है. यह कार 9.14 सेकेंड में 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. इसका इंजन 127 बीएचपी और 245 एनएम का टार्क जनरेट करता है. EV निर्माता के रूप में Tata Motors के उदय में Nexon EV का भारी योगदान है.

दो साल हुई थी लॉन्च

Nexon EV भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है. कंपनी ने दो साल पहले इसे लॉन्च किया था. तब से अब तक भारत में नेक्सॉन ईवी की 13,500 से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं. Nexon EV वर्तमान में भारत में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है.