XUV700 खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, कीमत में हुई कटौती, आखिर क्यों सस्ती मिल रही कार?

नई दिल्ली. महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी XUV700 की कीमतों में काफी कटौती की है. लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक्सयूवी 700 एसयूवी के चुनिंदा वेरिएंट की कीमतों में 6,000 रुपये तक की कटौती की है. XUV 700 दो वेरिएंट्स में आती है. इसमें एक 2.0-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता और एक 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन मिलता है. इंजन इंजन 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है.

पेट्रोल इंजन के साथ आने वाले AX5 5S MT, AX5 7S MT, AX7 MT, AX5 5S AT और AX7 AT मॉडलों की कीमत में कटौती गई गई है. इसके अलावा डीजल रेंज में AX5 5S MT, AX5 7S MT, AX7 7S MT, AX5 5S AT, AX5 7S AT, AX7 AT और AX7 AWD AT वेरिएंट की कीमतों में कटौती की गई है.

कंपनी ने हटाए कुछ फीचर्स

इस साल की शुरुआत में कंपनी ने Mahindra XUV700 के वेरिएंट-वाइज फीचर्स को रिवाइज किया था. AX3 मॉडल में अब रियर वाइपर और डिफॉगर नहीं है. कंपनी ने AX3 के दरवाजों और बूट-लिड के लिए सेलेक्टिव अनलॉक फंक्शन को भी हटा दिया है. AX5 और AX7 वेरिएंट अब एलईडी सिक्वेंशियल इंडीकेटर्स के साथ नहीं आते हैं. कंपनी ने स्टॉप एंड गो फंक्शन के साथ एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को भी हटा दिया है. दूसरी ओर, SUV के AX7 और AX7L वेरिएंट क्रूज़ कंट्रोल और एलईडी सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर के साथ आते हैं.

कंपनी ने एसयूवी में जोड़ा नया फीचर

महिंद्रा ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि कंपनी 5 सितंबर 2022 को XUV700 के लिए Apple CarPlay को रोल आउट करना शुरू कर दिया है. Mahindra XUV700 को पिछले साल अगस्त में भारत में लॉन्च किया गया था और इसके लॉन्च के लगभग एक साल बाद यह Apple CarPlay कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसके अलावा इसमें कुछ अन्य अपडेट्स को जोड़ा जा सकता है.

एसयूवी में इस तरह अपडेट होगा फीचर

कंपनी के मुताबिक XUV700 के मौजूदा मालिकों को इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए एसयूवी को अपने नजदीकी महिंद्रा सर्विस सेंटर पर ले जाना होगा. कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लाइसेंसिंग मुद्दों के कारण देरी हुई है. विशेष रूप से, महिंद्रा का दावा है कि XUV700 पर Apple CarPlay का उसका वेरिएंट दूसरों से काफी अलग है.