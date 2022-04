New Maruti XL6 की बुकिंग शुरू, एंडवार्स फीचर्स से लैस है मारुति की नई 6 सीटर

New Maruti XL6 Booking: मारुति सुजुकी इंडिया कहा है कि उसने नेक्सा रिटेल चैनल के जरिए एक्सएल6 के नए संस्करण की बुकिंग शुरू की है. कंपनी ने कहा कि यह मल्टी टास्किंग मॉडल अगली पीढ़ी के इंजन, एडवांस ट्रांसमिशन, बेहतर सुविधाओं और बोल्ड स्टाइल के साथ पेश किया गया है. 6 सीटर All New XL6 देश के सभी 410 नेक्सा शोरूम में उपलब्ध है. 11,000 रुपये टोकन अमाउंट देकर आप इस गाड़ी को बुक करा सकते हैं.

मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (विपणन और बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि एक्सएल6 की विशेषताओं में एक मजबूत एसयूवी डिजाइन और छह सीटों वाली एमपीवी सुविधा शामिल है. New Maruti XL6 को 21 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा.

नई एक्सएल 6 में बेहतर डैशबोर्ड, लेदर सीट, नई अपहॉल्स्ट्री, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले सपोर्ट वाला 9 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल सकता है. इसमें वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नॉलजी और ऑटोमैटिक एसी जैसे फीचर्स भी होंगे.

दमदार इंजन और एडवांस सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी के लिए मारुति की इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल और ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम समेत कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. नई एक्सएल6 के इंजन की बात करें तो इसमें K-Series का 1.5 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है. यह इंजन स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नॉलजी से लैस होगा. इस गाड़ी में एडवांस ट्रांसमिशन ऑप्शन भी दिया जा सकता है.

वर्तमान एक्सएल6 की कीमत 10.14 लाख रुपये से शुरू होती है. इसके टॉप मॉडल एक्सएल6 टॉप मॉडल की कीमत 12.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. बताया जा रहा है कि नई एक्सएल6 की शुरूआती कीमत 11 लाख से शुरू हो सकती है. फिलहाल इस गाड़ी के दो वैरिएंट ज़ेटा और अल्फा उपलब्ध हैं.

वर्तमान मारुति एक्सएल6 केवल पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 105 पीएस की पावर और 138 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है.