Maruti Swift की कीमत में हुआ 15 हजार रुपये का इजाफा, जानिए नई कीमत

नई दिल्ली. भारतीय बाजार में सबसे लोकप्रिय हैचबैक कारों में से एक, मारुति सुजुकी स्विफ्ट की कीमत में 15,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होने जा रही है. इस महीने की शुरुआत में, कंपनी ने अपनी कुछ चुनिंदा कारों की कीमत बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके बाद कंपनी ने स्विफ्ट वेरिएंट के साथ-साथ सीएनजी मॉडल के पूरे लाइनअप की कीमतों में बढ़ोतरी की थी. अब कीमत में वेरिएंट के हिसाब से बढ़ोतरी के बारे में जानकारी सामने आई है. मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कीमतों में बढ़ोतरी हर वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी.

मारुति ने 15 हजार रुपये तक बढ़ाई कीमत - जहां ज्यादातर स्विफ्ट वेरिएंट में 15,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, वहीं दो वेरिएंट की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है. जिन वेरिएंट्स में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है, उनमे Vxi, Vxi AMT, Zxi, Zxi AMT, Zxi Plus, Zxi Plus AMT और Zxi Plus डुअल-टोन शामिल हैं. इस बीच, Lxi वेरिएंट की कीमतों में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और Zxi Plus AMT डुअल-टोन वेरिएंट में 1000 रुपये की सबसे कम बढ़ोतरी की गई है.

कीमत बढ़ोतरी के निर्णय के बारे में बोलते हुए, कंपनी ने कहा कि विभिन्न इनपुट लागतों में बढ़ोतरी के कारण ही वाहनो की कीमत में वृद्धि हुई की गई है. मारुति सुजुकी स्विफ्ट की कीमत अब 5.81 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर आती है और 8.56 लाख रुपये तक जाती है (एक्स-शोरूम कीमत, दिल्ली).

जून 2021 में, मारुति सुजुकी ने 1.65 लाख से अधिक वाहनों का निर्माण किया है. इस बीच, COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद ऑटो बाजार अपनी खोई हुई गति को वापस पाना चाहता है. भारत में प्रमुख कार निर्माताओं ने जून के महीने के दौरान बिक्री के आंकड़े में तेज वृद्धि दर्ज की है, क्योंकि दूसरी लहर के बाद महामारी की स्थिति पहले से बेहतर हो गई थी. मारुति सुजुकी ने जून में कुल 1,30,348 यूनिट्स की बिक्री की, जो मई में बिक्री से 35,293 यूनिट्स ज्यादा थी.

बिक्री के आंकड़ों में उछाल में सबसे ज्यादा फायदा कॉम्पैक्ट सेगमेंट के वाहनों में दर्ज किया गया, जिसमें स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर शामिल हैं. इन कारों की बिक्री का आंकड़ा मई में 20,343 कारों से बढ़कर जून में 68,849 कारों का हो गया. कंपनी ने ऑल्टो और एस-प्रेसो जैसे मिनी-कार सेगमेंट में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी है. इस सेगमेंट में मई में 4,760 यूनिट्स से, बिक्री का आंकड़ा जून 2021 में बढ़कर 17,439 हो गया.