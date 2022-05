55 लाख की रेंज में लॉन्च हुई मर्सिडीज new C-Class, लग्जरी का अनोखा अहसास

Mercedes-Benz C-Class: मर्सिडीज-बेंज ने भारतीय बाजार में पांचवीं पीढ़ी की सी-क्लास को 55 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया है. नई पीढ़ी की सी-क्लास सेडान का बाहरी और आंतरिक डिज़ाइन फ्लैगशिप एस-क्लास सेडान के समान है. मर्सिडीज बेंज न्यू सी-क्लास में पहली बार माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन दिया गया है.

नई मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास सेडा को पुणे के पास मर्सिडीज-बेंज इंडिया के चाकन प्लांट में असेंबल किया जा रहा है. इस कार को कुछ समय पहले ही अनवील किया गया था. 50,000 रुपये में इसकी बुकिंग की जा सकती है.

जानें क्या है कीमत

न्यू सी-क्लास (The new C- Class) को तीन वैरिएंट में पेश किया गया है. इसके सी-200 वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 55 लाख रुपये, सी-220डी वैरिएंट की कीमत 56 लाख रुपये और सी-200डी की कीमत 61 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. मर्सिडीज-बेंज नई सी-क्लास को दो डीजल और एक पेट्रोल इंजन ऑप्शन में पेश किया गया है. एंट्री-लेवल C200 पेट्रोल वेरिएंट में नया 1.5-लीटर फोर-सिलेंडर इंजन है जो 204bhp और 300Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

बेहतरीन माइलेज

सी-क्लास डीजल लाइन-अप C220d से शुरू होती है. यह 2.0-लीटर डीजल इंजन के साथ आता है. यह 200bhp की पावर और 440Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसका टॉप मॉडल C300d इसी पावरप्लांट के साथ आता है. यह 265bhp और 440Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

माइलेज की बात करें तो मर्सिडीज-बेंज इंडिया बेस मॉडल C200 के लिए 16.9 किलोमीटर प्रति लीटर और C220d के लिए 23 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने का दावा करती ही. C200 और C220d वैरिएंट के लिए 7.3 सेकेंड के 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ने की बात कही जा रही है. C300d मात्र 5.7 सेकेंड में 100 किमी की स्पीड पकड़ सकती है.

नई सी-क्लास के C200 और C220d वैरिएंट Avantgarde लाइन में उपलब्ध होंगे, जबकि C300d एक स्पोर्टियर AMG-लाइन में उपलब्ध होगा. सी300डी एएमजी-स्पेक बंपर, स्पोर्टियर ग्रिल और मल्टी-स्पोक स्टीयरिंग व्हील से लैस है. स्टीयरिंग व्हील पर एक टच-सेंसिटिव पैड है जिससे कई फीचर्स को कंट्रोल किया जा सकता है.

जबरदस्त फीचर्स

तीनों वैरिएंट के इंजन 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं. ये एकीकृत स्टार्टर जनरेटर (ISG) सिस्टम के साथ 48V माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक से लैस हैं जो अतिरिक्त 20bhp और 200Nm तक का टार्क प्रदान करता है. नई सी-क्लास में एक नया पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड, टैबलेट-स्टाइल 11.9-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन दी गई है. इसमें एमबीयूएक्स इंफोटेनमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है. यह इंफोटेनमेंट सिस्टम कनेक्टेड कार टेक और वॉयस असिस्टेंट फीचर के साथ आता है. इसमें फिंगरप्रिंट या वॉयस असिस्टेंट से बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन भी है.

न्यू C200 और C220d छह रंग सैलेटाइन ग्रे, मोजावे सिल्वर, हाई-टेक सिल्वर, मैनुफकटूर ओपलाइट व्हाइट, कैवनसाइट ब्लू और ओब्सीडियन ब्लैक में उतारी गई हैं. C300d केवल रंगों में उपलब्ध होगी.