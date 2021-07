No Free Left : ट्रैफिक नियम के बारे में जानिए, नहीं तो देना होगा तगड़ा जुर्माना

नई दिल्ली. ट्रैफिक से जुड़े कई ऐसे नियम हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है. जिसके चलते आपको कई बार तगड़ा जुर्माना तक देना पड़ सकता है. ऐसा ही एक नियम है No Free Left. जो कि देश के कई राज्यों में लागू है. पूरे देश में इस नियम के लागू नहीं होने की वजह से No Free Left नियम के बारे में सभी को जानकारी नहीं होती और इसी वजह से कुछ लोगों का तगड़ा चालान कट जाता है. ऐसे में हम आपके लिए No Free Left ट्रैफिक नियम के बारे में जानकारी लेकर आए हैं. जिसको जानकार आप जुर्माना देने से बच सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में....

क्या है No Free Left नियम - ये नियम देश के कुछ ही राज्यों में लागू है. जिससे ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए सहूलियत के हिसाब से ट्रैफिक पुलिस अलग-अलग शहरों में लागू करती है. अब आपको समझाते है ये नियम कैसे लागू होता है. दरअसल जब आप रोड़ पर अपना व्हीकल चलाते हैं तो आपको कई बार ऐसी जगह पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई दिखाई देती होगा. जहां सीधी सड़क के साथ लेफ्ट साइड में भी रोड कर्व के साथ मुड़ रही होती है. इन्हीं जगहों पर यह नियम लागू किया जाता है.

यह भी पढ़ें: तैयार रहे, इस दीवाली के पहले धूम मचाने आ रही है भारत में यह पांच शानदार एसयूवी! जानिए सबकुछ

कैसे काम करता है No Free Left नियम - जब सीधी सड़क पर रेड लाइट होती है और उसी के साथ लेफ्ट में भी सड़क मुड़ी होती है. ऐसी जगह पर ट्रैफिक पुलिस No Free Left नियम लागू करती है. जिसका सीधा मतलब होता है कि, जब सीधी सड़क पर ट्रैफिक लाइट रेड होती है तो उस समय आप लेफ्ट साइट के मोड़ पर भी अपना व्हीकल नहीं मोड़ सकते. जब तक की सीधी सड़क पर ट्रैफिक लाइट ग्रीन नहीं होती.

यह भी पढ़ें: टोयोटा की ये कार है आपके पास तो किसी को नहीं बेच सकेंगे! बेचा तो डीलर के साथ आप पर भी लगेगा जुर्माना

अक्सर लोग करते हैं ये गलती - ज्यादातर ट्रैफिक सिग्नल पर लेफ्ट साइड फ्री होती है. ऐसे में जब सीधी रोड़ पर सिग्नल रेड होता है तो लोग लेफ्ट साइट को फ्री मानते है और जिन लोगों को लेफ्ट में मुडना होता है वह उस साइड अपने व्हीकल को मोड़ लेते हैं. जिसके चलते जब No Free Left नियम शहर में लागू किया जाता है तो बहुत से लोग गलती से लेफ्ट साइड को फ्री मानकर व्हीकल मोड़ लेते है और उन्हें चालान भरना पड़ता है.

जहां लागू होता है No Free Left नियम - जिन रोड़ पर ट्रैफिक पुलिस No Free Left नियम लागू करती है वहां रोड़ पर मोड़ से कुछ पहले चेतावनी का बोर्ड लगाया जाता है और उस पर साफ हिंदी, अंग्रेजी सहित क्षेत्रीय भाषा में No Free Left लिखा होता है. वहीं सभी राज्यों में इस नियम पर अलग-अलग राशि का चालान काटा जाता है.