Simple One Electric Scooter: 203 KM की लंबी रेंज, टॉप स्पीड और परफॉर्मेंस की पूरी डिटेल

नई दिल्ली. Simple One Electric Scooter Price & Specifications: Simple Energy ने पिछले साल अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर Simple One भारतीय बाजार में लॉन्च किया था. कंपनी की ओर से अभी तक इसकी डिलिवरी शुरू नहीं की गई है. भारतीय बाजार में Simple One की टक्कर Ola S1 और Ather 450X जैसे हाईस्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर से होगी.

200 किमी से ज्यादा रेंज

यह इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल सिंगल चार्ज पर 203 किलोमीटर तक का रेंज देने में सक्षम है. यह रेंज आपको इस स्कूटर के Eco मोड में मिलेगी. स्कूटर में कितनी रेंज मिलेगी यह इस पर बैठे व्यक्ति, टायर प्रेशर जैसे कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है.

इस स्कूटर में 4.5 KW का नॉमिनल मोटर दिया गया है जो 4.5 KW का पीक परफॉर्मेंस दे सकता है. स्कूटर का मोटर 72 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. यह मोटर IP67 सर्टिफाइड है और इस पर पानी का असर नहीं होता है.

इसमें पावर के लिए 4.8 KWh की IP67 सर्टिफाइड बैटरी दी गई है और इस पर भी पानी और धूल का असर नहीं होता है. इसमें फिक्स्ड और पोर्टेबल बैटरी पैक मिलता है और स्कूटर की सेकेंडरी बैटरी रिमूवेबल है यानी इसे आप निकाल कर अपने कमरे में भी चार्ज कर सकते हैं. Fame II सब्सिडी के बाद इसकी कीमत 1.10 लाख रुपये हो गई है. वहीं, राज्य सरकारों की तरफ से दी जा रही सब्सिडी के बाद इसकी कीमत और भी कम हो हो सकती है. यह अपने सेगमेंट में तुलनात्मक रूप से एक किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर है.