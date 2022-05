इस दिन से शुरू होगी Simple ONE इलेक्ट्रिक स्कूटर की टेस्ट राइड, ओला को मिलेगी कड़ी टक्कर

Simple One Electric Scooter Test Ride: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की दुनिया में अब और कंपनी का आगाज हो रहा है. जल्द ही भारत की सड़कों पर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरों को टक्कर देता Simple ONE नजर आएगा. इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कंपनी सिंगल एनर्जी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल वन की टेस्ट राइड (Simple ONE Test Ride) की तारीखों का ऐलान कर दिया है. 20 जुलाई, 2022 से देश के प्रमुख 13 शहरों में सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की राइड शुरू होगी.

सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया गया था. उसी समय स्कूटर की बुकिंग भी शुरू कर दी गई थी. सिंपल वन का आगाज ओला के पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर Ola S1 के साथ ही हुआ था. अब 9 महीने लंबे इंतजार के बाद कंपनी ने सिंपल वन स्कूटर की टेस्ट राइड की तारीखों का खुलासा किया है. टेस्ट राइड के बाद स्कूटर की डिलीवरी शुरू की जाएगी.

20 जुलाई से टेस्ट राइड

सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की टेस्ट राइड 20 जुलाई से देश के 13 शहरों में की जाएगी. 20 से 22 जुलाई के बीच बेंगलुरु में टेस्ट राइड शुरू होगी. इसके बाद 26-27 जुलाई चेन्नई में, 31 जुलाई से 1 अगस्त तक हैदराबाद में, 5-6 अगस्त को पुणे और मुंबई में, 10-11 अगस्त को गोवा के पणजी में, 15-16 अगस्त को अहमदाबाद, 20-21 अगस्त तक इंदौर में, 25-26 अगस्त को जयपुर, 30-31 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर, 4-5 सितंबर तक लखनऊ, 9-10 सितंबर को पटना और अंत में 14-15 सितंबर को भुवनेश्वर में टेस्ट राइड का आयोजन किया जाएगा.

इसकी बैटरी रेंज 236 किलोमीटर तक का दावा किया जा रहा है. कंपनी का कहना है कि यह स्कूटर महज 2.95 सेकेंड में शून्य से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकता है. इसकी टॉप स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटा है. Simple One इलेक्ट्रिक स्कूटर में 8.5 kW क्षमता की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो 72 Nm का टार्क जेनरेट करती है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 4.8kWh का लीथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है, जो कि पोर्टेबल भी है. इसमें 30-लीटर बूट स्पेस और ऑन-बोर्ड नेविगेशन, राइडिंग मोड, फोन ऐप, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल जैसे कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं.

1,947 रुपये पर बुकिंग

सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1.09 लाख रुपये से लेकर 1.44 लाख रुपये (एक्स शोरूम) तक है. इस स्कूटर को आप 1,947 रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक करा सकते हैं. यह स्कूटर चार कलर ऑप्शन ब्लू, रेड, ग्रेस व्हाइट और ब्लैक में उपलब्ध कराया जाएगा. कंपनी अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर, उसकी बैटरी और चार्जर पर तीन साल की वॉरंटी ऑफर कर रही है.

सितंबर में होगी डिलीवरी

सिंपल एनर्जी ने सिंपल वन (Simple One) इलेक्ट्रिक स्कूटरों की डिलीवरी सितंबर से शुरू करने की बात कही है. कंपनी ने डिलीवरी में हो रही देरी पर कहा कि इलेक्ट्रिक स्कूटरों को सरकार की जारी नई गाइडलाइन और जरूरी सर्टिफिकेशन के अनुसार अपडेट किया जा रहा है. इससे पहले कंपनी ने जून में स्कूटर की डिलीवरी शुरू करने की बात कही थी.